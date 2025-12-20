"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2025 PAZAR

İsrail, “silahsızlandırılmış bölge” talep etti

20 Aralık 2025, Cumartesi 20:33
İsrail’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, Suriye’de silahsız bölge oluşturulması çağrısı yaptı.

Başkent Şam’dan BM tarafından oluşturulan tampon bölgeye uzanan yeni bir “silahsız bölge” talep eden Danon, “İsrail’in İran, Hizbullah, Hamas veya başka herhangi bir grubun kuzey sınırında yeniden konuşlanmasına veya varlık göstermesine izin vermeyeceğini” aktardı. Danny Danon, BM Güvenlik Konseyi oturumunda “Tel Aviv’in kuzey sınırlarını savunacağını” vurgulayarak, “terörist ve silahlı unsurlar” olarak nitelendirdiği grupların “İsrail sınırı yakınlarında faaliyet göstermesine müsaade edilmeyeceğini” belirtti.

Ankara - Anka

