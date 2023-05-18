İtalya'da sel bölgesi için "felaket durumu" ilan edecek

İtalya'nın orta ve kuzey kesimindeki Emilia Romagna bölgesinde yoğun yağışların ardından meydana gelen sel felaketi nedeniyle sağ koalisyon hükümetinin, "felaket durumu" ilan edeceği bildirildi.

İtalya'da sel afeti: 3 kişi öldü, 3 kişi de kayıp

Bölgede hafta başında etkili olan sağanaklar nedeniyle nehirlerin taşması sonucu yaşanan, can ve mal kaybına yol açan sel felaketi, ülke gündemindeki yerini koruyor.

Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanlığı Gilberto Pichetto, bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, selden ciddi şekilde etkilenen Emilia Romagna bölgesinde felaket durumu ilan edeceklerini söyledi.

Emilia Romagna Bölgesel Yönetim Başkanı Stefano Bonaccini de bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 36 saatte 6 aylık yağmur miktarı düştüğünde yapacak çok az şey olduğunu belirterek bölgedeki zararın "birkaç milyar avro" olduğunu kaydetti.

Bu arada, İtalyan basınında çıkan haberlere göre, felakette ölenlerin sayısı da 9'a yükseldi.

Sel dolayısıyla yerinden olan kişi sayısının ise 20 bini geçtiği belirtildi.

İtfaiye ve sivil savunma ekiplerinin, sel nedeniyle mağdur olanları kurtarmaya yönelik müdahalelerinin gece boyunca sürdüğü aktarıldı.

Sel dolayısıyla bölgedeki 23 nehrin taştığı, 280 noktada toprak kayması yaşandığı, 400 kadar yolun ulaşıma kapandığı ve 50 bin kişinin elektriksiz kaldığı kaydedildi.

Öte yandan İtalya Ziraatçılar Derneği (Coldiretti) de tarımsal üretim yapan 5 bin çiftliğin sel suları altında kaldığını açıkladı.

Lugo gibi bazı kentlerin merkezinde de su seviyesinin 1 metreyi bulduğu ifade edildi.

Bölgede su altında kaldığı ya da heyelanda zarar gördüğü için ulaşıma kapanan yolların açılması için çalışmalar sürüyor.