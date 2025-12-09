Japonya-Misawa açıklarında 7,6 büyüklüğünde deprem oldu - Tsunami uyarısı yapıldı!

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Aomori eyaletindeki Misawa bölgesinin 73 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 53 kilometre derinlikte kaydedilen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi. Depremde can kaybı yaşanmadı.​​​​​​​ Japon ajansı Kyodo News'ün haberinde, hükümetin deprem sonrası muhtemel yaralanmaları ve hasarı kontrol ettiği belirtildi. Depremin ardından Aomori'de 2 yerde yangın çıktığı belirlendi. Eyalette, 2 bin 700 evde elektrik kesintisi yaşandı ve bir yolun çökmesi sonucunda 1 kişi yaralandı. Bu arada, depremin hissedildiği Hokkaido eyaletinde iki kişi düşerek yaralandı. Hokkaido'da bulunan Tomari Nükleer Santrali'nde ise herhangi bir anormallik tespit edilmedi. AA

