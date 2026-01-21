"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Katar: Filistinli kardeşlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz, İsrail'in açıklamalarını kabul etmiyoruz

21 Ocak 2026, Çarşamba 09:17
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el- Ensari, Gazze’deki ateşkesin başarısı için kararlı olduklarını ve İsrail’in olumsuz tutumunun Katar’ın arabuluculuk rolünü etkileyemeyeceğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, Doha’da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Türkiye, ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında devam eden Gazze ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ensari, Katar’ın, Türkiye ve diğer arabulucular ile Gazze’de savaşın durdurulmasına yönelik anlaşma planının başarıya ulaşmasına tam bağlılık içinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Gazze’de ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesi için kararlıyız. Filistinli kardeşlerimizi desteklemeye, insani yardımların Gazze’ye sorunsuz girişini sağlamaya ve savaşın durdurulmasına yönelik planın uygulanmasına devam edeceğiz."

İsrail tarafının Katar’ın arabuluculuk rolünü reddeden açıklamalarına dair Ensari, bu tutumun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak “İsrail tarafının Katar’ın rolünü reddeden açıklamalarını kabul etmiyoruz. Bu tutum, Katar’ın üstlendiği arabuluculuk rolünden vazgeçmesine yol açmayacak.” dedi.

Katar’ın diğer arabulucular ile temas halinde olduğunu belirten Ensari, ateşkesin ikinci aşamasına yönelik istişarelerin sürdüğünü kaydetti.

Ensari, uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail’e baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

İsrail’in uygulamalarının Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırdığını ve Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasına yönelik girişimleri sabote ettiğini dile getiren Ensari, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Katar'ın UNWRA'ya desteği sürecek

Ensari ayrıca, Katar'ın, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) desteğinin sürdüğünü belirterek ortak ülkelere de Ajansa destek verme çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin barış planı çerçevesinde Gazze Şeridi'ne konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'nde Türk ve Katarlı askerlerin bulunmasına izin vermeyeceklerini iddia etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise 17 Ocak'ta ABD’nin kuruluşunu duyurduğu Gazze Yönetim Kurulu'nun kendileriyle istişare edilmeksizin oluşturulduğunu ve bunun Tel Aviv yönetiminin politikalarıyla çeliştiğini iddia etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 275
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İsrail, uluslararası hukuku ihlalde yeni bir seviyeye ulaştı' - 'BM'ye karşı eşi benzeri görülmemiş bir saldırı'

    Katar: Filistinli kardeşlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz, İsrail'in açıklamalarını kabul etmiyoruz

    İspanya'da yeni bir tren kazası yaşandı: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

    'Avrupa olarak ABD'ye karşı ''artık yeter'' noktasına ulaştık'

    Libya’da kum fırtınası: 1 kişi öldü, 15 kişi yararlandı

    Danimarka: ABD'ye karşı güç kullanmaktan kaçınmayız

    Trump: Suikast girişimine uğrarsam İran'ın "haritadan silinmesi" emrini verdim

    Suriye’de 4 günlük ateşkes yürürlüğe girdi - BM: Memnuniyetle karşıladık - Terör örgütü YPG/SDG ateşkesi ihlal ediyor

    Yunus Emre ve Bediüzzaman

    AB: ABD'nin ilave gümrük vergisi kararı bir hatadır

    Bu hafta yurt genelinde ılık ve yağışlı hava bekleniyor

    Galatasaray, Atletico Madrid'i ağırlıyor

    Bayrağımıza sınır kapısındaki saldırıyla ilgili MSB'den açıklama

    Çatışmaların yeniden başladığı Haseke çevresinde ve Ayn el-Arab'da son durum?

    Maaşlardan ek yüzde 3 kesinti olacak

    İspanya'da ulusal yas

    Saatte 233 milyon faize gitti

    Demokrat Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Şerif Akay: Terörsüz Türkiye hakikî demokrasi ile olur

    Şara sözümüzü dinlemiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Trump: Suikast girişimine uğrarsam İran'ın "haritadan silinmesi" emrini verdim
    Genel

    'İsrail, uluslararası hukuku ihlalde yeni bir seviyeye ulaştı' - 'BM'ye karşı eşi benzeri görülmemiş bir saldırı'
    Genel

    Müsbet hareket ve iman hizmeti
    Genel

    Suriye’de 4 günlük ateşkes yürürlüğe girdi - BM: Memnuniyetle karşıladık - Terör örgütü YPG/SDG ateşkesi ihlal ediyor
    Genel

    Katar: Filistinli kardeşlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz, İsrail'in açıklamalarını kabul etmiyoruz
    Genel

    'Avrupa olarak ABD'ye karşı ''artık yeter'' noktasına ulaştık'
    Genel

    Danimarka: ABD'ye karşı güç kullanmaktan kaçınmayız
    Genel

    İspanya'da yeni bir tren kazası yaşandı: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.