Katar: Filistinli kardeşlerimizi desteklemeyi sürdüreceğiz, İsrail'in açıklamalarını kabul etmiyoruz

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el- Ensari, Gazze’deki ateşkesin başarısı için kararlı olduklarını ve İsrail’in olumsuz tutumunun Katar’ın arabuluculuk rolünü etkileyemeyeceğini belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ensari, Doha’da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Türkiye, ABD, Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda Hamas ile İsrail arasında devam eden Gazze ateşkes müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ensari, Katar’ın, Türkiye ve diğer arabulucular ile Gazze’de savaşın durdurulmasına yönelik anlaşma planının başarıya ulaşmasına tam bağlılık içinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Gazze’de ateşkes anlaşmasının hayata geçirilmesi için kararlıyız. Filistinli kardeşlerimizi desteklemeye, insani yardımların Gazze’ye sorunsuz girişini sağlamaya ve savaşın durdurulmasına yönelik planın uygulanmasına devam edeceğiz."

İsrail tarafının Katar’ın arabuluculuk rolünü reddeden açıklamalarına dair Ensari, bu tutumun kabul edilemez olduğunu vurgulayarak “İsrail tarafının Katar’ın rolünü reddeden açıklamalarını kabul etmiyoruz. Bu tutum, Katar’ın üstlendiği arabuluculuk rolünden vazgeçmesine yol açmayacak.” dedi.

Katar’ın diğer arabulucular ile temas halinde olduğunu belirten Ensari, ateşkesin ikinci aşamasına yönelik istişarelerin sürdüğünü kaydetti.

Ensari, uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail’e baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

İsrail’in uygulamalarının Filistinlilerin hayatını daha da zorlaştırdığını ve Gazze’ye insani yardım ulaştırılmasına yönelik girişimleri sabote ettiğini dile getiren Ensari, İsrail’in ateşkes anlaşmasındaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Katar'ın UNWRA'ya desteği sürecek

Ensari ayrıca, Katar'ın, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) desteğinin sürdüğünü belirterek ortak ülkelere de Ajansa destek verme çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin barış planı çerçevesinde Gazze Şeridi'ne konuşlandırılacak Uluslararası İstikrar Gücü'nde Türk ve Katarlı askerlerin bulunmasına izin vermeyeceklerini iddia etmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise 17 Ocak'ta ABD’nin kuruluşunu duyurduğu Gazze Yönetim Kurulu'nun kendileriyle istişare edilmeksizin oluşturulduğunu ve bunun Tel Aviv yönetiminin politikalarıyla çeliştiğini iddia etmişti.