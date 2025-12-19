"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ARALIK 2025 CUMA - YIL: 56

Kazakistan da LGBT propagandasını yasakladı

19 Aralık 2025, Cuma 10:27
Kazakistan Parlamentosu, medya ve halka açık alanlarda LGBT propagandasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Rusya, 'LGBT'yi terörist ve aşırılıkçılar listesine aldı

 

Kazakistan Parlamentosunun üst kanadı Senatonun genel oturumunda, "Yasa Dışı İçeriklerin Dağıtımının Sınırlandırılması Hakkında" yasa tasarısı görüşüldü.

Senatonun iki oturum sonrası kabul ettiği yasa tasarısına göre, ülkede medya ve halka açık alanlarda geleneksel olmayan cinsel yönelimi teşvik eden içeriklerin yayılması yasaklandı.

Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Yevgeni Koçetov, oturum sonrası gazetecilere, bundan sonra LGBT propagandası için uygulanacak cezalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Koçetov, yeni yasal düzenlemenin beyan niteliğinde olduğunu, dolayısıyla cezai işlemin uygulanmasından önce bir şikayetin olması gerektiğini ve suçun ispatı durumunda ilkinde para cezası, suç tekrarlandığında ise para cezasının artırılacağını veya 10 güne kadar gözaltı süresi verilebileceğini bildirdi. ​​​​​​​

Kazakistan Adalet Bakan Yardımcısı Botagöz Jakselekova ise söz konusu tasarının uluslararası anlaşmalara aykırı olmadığına işaret etti.

Jakselekova, Kazakistan mevzuatına göre LGBT topluluğuna mensup olmanın bir suç teşkil etmediğini belirterek, "Yeni yasal düzenleme, yalnızca propaganda için geçerlidir. Yani LGBT'nin açık bir şekilde kamuoyuna yönelik propagandasını yasaklıyor. Bu, Kazakistan'ın taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla uyumludur." ifadelerini kullandı.

Yasa, yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı onayına gönderildi.

AA

