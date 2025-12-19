Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Gece ile gündüzü de Biz iki âyet olarak yarattık (kudretin delilleri olarak). Sonra gecenin karanlığını giderip yerine gündüzün aydınlığını getirdik ki, Rabbinizin lütfundan rızkınızı arayasınız...

İsrâ Suresi: 12

HADİS:

Sünnete uyularak yapılan az amel, bid’aya girerek yapılan çok amelden daha hayırlıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2722