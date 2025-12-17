"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Yeni Delhi'de hava kirliliği alarmı: Yüzde 50 oranında evden çalışma kararı alındı

17 Aralık 2025, Çarşamba 19:50
Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun hava kirliliği nedeniyle hükümet, kamu ve özel sektördeki tüm şirketlere yüzde 50 oranında evden çalışma zorunluluğu getirdi.

Hindistan'daki hava kirliliği "şiddetli" seviyeye ulaştı

 

India Today sitesinin haberine göre, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde hava kalitesinin önce "şiddetli", ardından "şiddetli artı" seviyesine yükselmesi üzerine yetkililer, kirlilikle mücadele kapsamında ek kısıtlamaları devreye soktu.

 

Bu kapsamda hava kirliliği nedeniyle kamu ve özel sektördeki tüm kurumlara yüzde 50 oranında evden çalışma zorunluluğu getirildi.

Yetkililer, alınan kararlara uymayanlara para cezası uygulanacağı uyarısında bulundu.

Delhi hükümeti ayrıca mevcut kirlilikle mücadele tedbirleri kapsamında inşaat faaliyetlerinin yasaklandığını duyurdu. Yetkililer, çalışmaların durması nedeniyle işbaşı yapamayan işçilere tazminat ödeneceğini bildirdi.

Hindistan Hava Kalitesi Yönetimi Komisyonu, hava kirliliğiyle mücadele için uygulanan Aşamalı Mücadele Eylem Planı'nın (GRAP) 4. aşamasını devreye sokmuştu. Yeni Delhi'de okullarda hibrit sisteme geçilmişti.

Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde etkili olan sis nedeniyle 100 uçuş iptal edilmiş, 300'den fazla uçuş rötar yapmıştı.

Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD) yoğun sis için "turuncu" alarm vermişti.

Başkent Yeni Delhi ve çevresindeki eyaletler, her kış egzoz gazları, odun, kömür ve anız yakımı nedeniyle yoğun hava kirliliğiyle karşı karşıya kalıyor.

AA

Okunma Sayısı: 101
