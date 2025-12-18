"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 ARALIK 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Almanya, 50 milyar avroluk askeri teçhizat ve silah alacak

18 Aralık 2025, Perşembe 16:52
Almanya Federal Meclisi (Bundestag), yaklaşık 50 milyar avro değerindeki askeri teçhizat ve silah alımı sözleşmelerini onayladı.

Alman kiliselerinden Alman hükümetine ortak çağrı: İsrail'e silah ihracatı yapma!

 

Alman Federal Meclisi Bütçe Komisyonu, Alman Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonuna yönelik 30 proje için yaklaşık 50 milyar avro değerinde askeri teçhizat ve silah alımlarının önünü açtı.

Onaylanan projeler arasında Alman askerleri için kıyafet ve koruyucu ekipman alımını kapsayan 21 milyar avroluk sipariş bulunuyor.

Ayrıca 4 milyar avro değerinde 200 Puma zırhlı muharebe aracı ile "Arrow 3" savunma sistemi için füze satın alımına yönelik sözleşmeler de bu projeler arasında yer alıyor.

Meclisin onayıyla, Alman silah üreticisi Rheinmetall, uydu tabanlı "Spock" kod adlı sistemi için milyarlarca avroluk sipariş alacak. Sistemin ilk sözleşme hacmi yaklaşık 1,76 milyar avroya ulaşıyor.

Alman hükümeti, bu büyük yatırımları Rusya'nın "tehdidine" yanıt olarak Alman Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu nedeniyle yapıldığını belirtiyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Almanya'yı askeri yaklaşımında tarihi bir dönüşüme iterken Alman hükümeti, savaşın başlamasının ardından NATO'nun "Gayrisafi Yurt İçi Hasılası'nın yüzde 2'sinin savunma giderlerine harcanması" hedefine uyarak ülkenin savunma harcamalarını artıracağını açıklamıştı.

Almanya'da "Rusya tehdidi" ve bunun sonucunda NATO'nun planlarında yapılan değişiklikler nedeniyle, 2035'e kadar Alman ordusunun mevcut asker sayısı yaklaşık 260 bine, yedek asker sayısının da 200 bine çıkarılması amaçlanıyor.

Ülkenin savunma harcamaları, gelecek birkaç yıl için bütçenin borç freninden muaf tutulacak. Alman ordusu için bu yıl toplamda 80 milyar avronun üzerinde silah ve ekipman siparişleri verildi.

AA

Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa’da darbe olmuş gibi gösteren yapay zeka ürünü video üzerine Macron'dan açıklama

    İrlanda da Rus varlıklarının Ukrayna için kullanılmasını istiyor: 'Başkasının yok ettiği ülkeyi diğerleri inşa edemez'

    İsrail, Suriye’deki ihlal ve işgal adımlarına devam ediyor

    Almanya, 50 milyar avroluk askeri teçhizat ve silah alacak

    MSB'den düşürülen İHA hakkında açıklama

    Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 24 kişi dolandırıcılıktan tutuklandı

    Belçika’da Doğu Flandre bölgesinde yeni akademik yılda "başörtüsü yasağı"

    Gazze'deki saldırılara katılan İsrailli askerler bunalımda: "Korkuyorum" - "İçim çok daralıyor ve uyuyamıyorum"

    Maduro: Korsanların zamanı değildir

    Gazze'deki son yağışlardan 55 bin aile etkilendi

    'Moskova, 2026'ya "savaş yılı" olarak hazırlanıyor'

    Kerkük'te sel afeti: Yüzlerce ev kullanılamaz hâle geldi

    Alman kiliselerinden Alman hükümetine ortak çağrı: İsrail'e silah ihracatı yapma!

    Fransa-Lille Belediye Başkanı Castelain, yolsuzluk sebebiyle görevinden uzaklaştırıldı

    Güvenlik zaafiyeti mi var?

    Çiftçi borç içinde, tarım ithalata bağımlı

    Memur sendikaları: Krizin bedelini ödemeyeceğiz

    Bahis reklamları yasaklanacak

    Depremzedeler donarak ölmüştü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Alman kiliselerinden Alman hükümetine ortak çağrı: İsrail'e silah ihracatı yapma!
    Genel

    Kerkük'te sel afeti: Yüzlerce ev kullanılamaz hâle geldi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gazze'deki son yağışlardan 55 bin aile etkilendi
    Genel

    Prof. Dr. Ömer Keskinsoy: İnsan hakları gerilerken, iktidar güçlendi
    Genel

    'Moskova, 2026'ya "savaş yılı" olarak hazırlanıyor'
    Genel

    Fransa-Lille Belediye Başkanı Castelain, yolsuzluk sebebiyle görevinden uzaklaştırıldı
    Genel

    Gazze'deki saldırılara katılan İsrailli askerler bunalımda: "Korkuyorum" - "İçim çok daralıyor ve uyuyamıyorum"
    Genel

    Maduro: Korsanların zamanı değildir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.