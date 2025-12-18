İsrail, Suriye’deki ihlal ve işgal adımlarına devam ediyor

İsrail ordusu, Suriye’nin güneybatısında yer alan Kuneytra ili kırsalındaki Muallaka köyüne baskın düzenleyerek, sivillere ateş açtı.

İsrail, Suriye’nin güneyindeki ihlallerini sürdürüyor. Suriye devlet televizyonu El İhbariyye'nin haberine göre, İsrail ordusu, Kuneytra'nın güneyindeki Muallaka köyünde zırhlı araçlarla ilerledi. Sivillere ateş açan ve buldozerlerle yıkım çalışmaları yapan İsrail birliği, köyde yeni toprak setler kurdu. Şam yönetimi, İsrail’in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Anlaşması’nın açık ihlali olduğunu belirtiyor. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye’nin çeşitli bölgelerine binin üzerinde hava saldırısı ve yaklaşık 400 kara baskını düzenledi. AA

