TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı, “Tarım sektörünün 2025 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 12,7 negatif büyüme kaydettiği” açıklamasına ilişkin, “Keşke kullanmasaydım.'' dedi.

Yılmaz, açıklamasına şöyle devam etti: ''Teknik bir ifade, teknik olarak doğru bir ifade ama anlıyorum ki siyaseten yanlış bir ifade kullanmışım çünkü çok istismar ettiniz. ‘Ben keşke 12,7 küçüldük’ deseydim de bu tartışmalar olmasaydı. Siyaseten yanlış yaptım. İki saatlik konuşmamda bir tek bunu eleştirmeye değer bulduysanız da başarılı bir konuşma yapmışım demektir.” AA

