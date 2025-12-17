Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin 25 haftadır ABD'nin askeri kuşatmasına maruz kaldığını belirterek, "Yeni bir Vietnam istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Maduro, başkent Caracas’ta katıldığı İşçi Sınıfı Kurucu Meclisinde yaptığı konuşmada, ABD’nin Karayipler’deki askeri hareketliliği ve Venezuela’ya ait petrol tankerine el konulmasını eleştirdi.

ABD’nin çeşitli gerekçeler öne sürerek Venezuela’yı Libya, Afganistan ve Irak’a benzer bir senaryoya sürüklemek istediğini savunan Maduro, "Yeni bir Vietnam istemiyoruz. Venezuela 25 haftadır bu askeri kuşatmadan şikayet ediyor, mücadele ediyor ve onları alt ediyor. Çok boyutlu bir saldırı altındayız ancak Venezuela halkı ne kadar güçlü ve dirayetli olduğunu gösterdi." diye konuştu.

Maduro, ABD hükümetini "deniz haydutluğu" yapmakla suçlayarak, şunları söyledi:

"Karayipler’in ve Venezuela’nın barışını savunmak aslında tüm dünyanın barışını savunmaktır. Denizcilik sektöründe çalışan tüm işçilerden küresel eylem yapmalarını talep ediyoruz. Maksadımız sadece Venezuela'nın değil tüm dünyanın ticaret özgürlüğünü savunmaktır. Kendilerini korsanlık yapma yetkisine sahip sananlara karşı mücadele etmeliyiz."

ABD’nin açık denizde Venezuela’ya ait petrol tankerine el koyduğunu hatırlatan Maduro, geminin Venezuela’dan satın alınmış 1 milyon 900 bin varil petrol taşıdığını ve bunun açık bir "korsanlık eylemi" olduğunu belirtti.

"Ben bu hayatta ne bir iş adamı ne de bir milyarder oldum"

Maduro, her zaman işçilerinin yanında olduklarını dile getirerek, "Ben bu hayatta ne bir iş adamı ne de bir milyarder oldum, değilim ve asla olmak istemiyorum, ben sadece sıradan bir işçi sınıfı insanıyım, sıradan bir insanım. Bugün her zamankinden daha güçlüyüz, bugün halkımız her zamankinden daha bilinçli." değerlendirmesinde bulundu.

Maduro, 12 Aralık'taki açıklamasında, ABD'nin ülke açıklarında petrol tankerine el koymasını "Karayip korsanlarına" benzeterek, "Maskeleri resmen düştü." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela, ABD'nin ülke açıklarında petrol tankerine el koymasını BMGK'ye taşıdı

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil imzasıyla BMGK'ye iletilen mektupta, ABD askerlerinin "açık denizde özel bir gemiye zorla çıktığı, mürettebatı alıkoyduğu ve Venezuela'ya ait petrol sevkiyatına yasa dışı şekilde el koyduğu" ifade edildi.

El konulan petrolün uluslararası hukuka uygun, meşru ve düzenli bir ticari faaliyetin parçası olduğu belirtilen mektupta, söz konusu olayın ABD'nin Venezuela'ya karşı uyguladığı "sürekli bir zorlama ve saldırganlık politikası kapsamında" gerçekleştiği değerlendirmesi yer aldı.

Mektupta, bu eylemin "seyrüsefer serbestisi ve meşru uluslararası ticareti koruyan hukuki düzenlemelerin açık ihlali olduğu" savunularak, ABD'ye "korsanlık" suçlaması yöneltildi.

ABD'nin alıkonulan mürettebatı derhal serbest bırakması, el konulan petrolü iade etmesi ve ülkenin meşru ticaretine yönelik müdahalelere son vermesi talep edilen mektupta, BMGK'ye söz konusu eylemin kınanması, deniz güvenliğinin korunmasına yönelik adımlar atılması ve "korsanlığın siyasi baskı aracı haline gelmesinin" önlenmesi çağrısı yapıldı.

Mektupta ayrıca, BMGK'den Venezuela'ya ve ülkenin petrol ticaretine karşı bu tür operasyonları yetkilendiren herhangi bir karar bulunmadığını yazılı şekilde teyit etmesi istendi.

Venezuela'dan ABD'ye "hırsızlık" suçlaması

ABD Başkanı Donald Trump, 11 Aralık'taki açıklamasında, Venezuela açıklarında petrol taşıyan tankere el koyduklarını duyurmuştu.

Başkan Trump, tankere "iyi bir gerekçeyle" el koyduklarını ve ellerinde tutacaklarını belirtmişti.

Trump, daha önceki açıklamalarında, Venezuela'ya yönelik kara saldırıları yapabileceklerini ve bu saldırıların "yakın zamanda" başlayacağını bildirmişti.

Venezuela yetkilileri ise ABD'nin ülke açıklarında bir petrol tankerine el koymasını "açık bir hırsızlık" olarak nitelendirmiş, bu durumu uluslararası mercilere taşıyacağını ifade etmişti.