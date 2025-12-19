Gazze'de 203 gencin hüzünlü nikah sevinci: 'Gazze halkı sabırlıdır, hiçbir şey onları mağlup edemez'

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr Belah'ta yer alan Zavayide bölgesinde, Ribat Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen toplu nikah töreninde 203 çift dünya evine girdi.

İsrail'in 2 yıl boyunca binlerce insanı şehit ettiği ve taş üstünde de taş bırakmadığı Gazze'de toplumun temel taşı olan ailelerin ilk tohumları atıldı.

Ribat Eğitim Vakfı Kayseri Şubesi tarafından "Gazze'de düğünümüz var" sloganıyla düzenlenen toplu nikah töreninde 203 çift dünya evine girdi. Savaş ve abluka koşullarına rağmen gerçekleştirilen törene, çok sayıda Filistinli katıldı.

Filistin halk oyunu "debke"nin oynandığı törende gelin ve damatlar da ellerinde Türk ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı.

Gelin ve damatlar, kalplerindeki hüzne rağmen mutlu olmak istiyor

Toplu nikahla evlenen gelin Vaad El-Şafii, 2 yıl sonra gerçekleşen bu törende hüzün ve mutluluk karışımı duygular içinde olduklarını söyledi.

Kendisinin de eşinin de kayıpları olduğunu aktaran Filistinli gelin, her şeye rağmen hayatın devam ettiğini dile getirdi.

Filistinli damat Muhammed Şelebi, "2 yıldır verdikleri kayıplara ve Gazze'deki yıkıma rağmen direndiklerini ve dünyada hiç bir şeyin iradelerini ve azimlerini kıramayacağını" söyledi.

Duydukları hüznün çok büyük olduğunu ancak kaybettikleri kişilerin cennette olduğuna olan inançları sayesinde sabrettiklerini kaydeden Şelebi, "Yahudiler en çirkin şeyleri üzerimizde denedi. Bu halk üzerinde uygulanmayan zulüm kalmadı. Ama Gazze halkı sabırlıdır, direnir, hiçbir şey onu mağlup edemez." dedi.

Şelebi, tüm dünya sırtını çevirmişken bu mutluluğu onlara yaşanmesına vesile olan Türkiye'ye teşekkür etti.

"Gazze halkı acıların üstesinden gelecek"

Vakfın Gazze'deki Medya Koordinatörü Abdulfettah en-Nemle de 2 yıldır yaşadıkları hüznün ardından hayata devam etmeye çalışan Gazzeli gençleri mutlu etmek için bu töreni düzenlediklerini belirtti.

İsrail ordusunun Gazze halkına hüzün, hayal kırıklığı ve acıyı tattırmaya çalıştığını ama düzenlenen bu etkinlikle Gazze'nin yaşanılabilecek bir yer olduğu mesajı verdiklerini kaydeden Nemle, şöyle devam etti:

"İsrail her ne kadar bizi zorla göç ettirmeye çalışsa da biz bu topraklardan ayrılmayacağız. Biz felaketzede bir halkız, büyük fedakarlıklarda bulunmuş, evlerimizi ve sevdiklerimizi kaybetmiş bir halkız.

Biz yaşamayı seven bir toplumuz. Acılarımızın üstesinden gelecek, yaralarımızı saracak ve topraklarımızda yeniden bir hayat inşa edeceğiz."