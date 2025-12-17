Memur sendikaları: Krizin bedelini ödemeyeceğiz

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, ekonomik kriz, artan enflasyon ve yoksullaştırıcı bütçe politikalarına yanı sıra maaş ve ücretlerin erimesine tepki göstermek amacıyla, 19 Aralık’ta iş bırakacak ve saat 14.00’te TBMM önünde basın açıklaması yapacak.

Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, iş bırakma eylemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplu sözleşmenin ardından bütçe görüşmelerinin başladığını hatırlatan Yıldırım, “Biz toplu sözleşme sürecinde demiştik, bu hakkımızı alana kadar mücadeleye Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak devam edeceğiz” diye konuştu. Yıldırım, “Biz bu krizin sebebi değiliz, bedelini de biz ödemeyeceğiz. Bu mücadeleyi yükselterek sürdüreceğiz ve hakkımızı alana kadar devam edeceğiz. 19 Aralık Cuma günü tüm kamu çalışanlarını ve emeklileri mücadelemize desteğe davet ediyoruz” dedi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 294

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.