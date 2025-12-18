"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Gazze'deki saldırılara katılan İsrailli askerler bunalımda: "Korkuyorum" - "İçim çok daralıyor ve uyuyamıyorum"

18 Aralık 2025, Perşembe 09:49
İsrail'in Haaretz gazetesi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara katılan askerler arasında ciddi psikolojik rahatsızlıklar görüldüğünü bildirdi.

İsrail ordusunda 'toplu istifa' olasılığı alarmı
'İsrail ordusu, en ciddi insan kaynakları kriziyle karşı karşıya' - 'Binlerce subay ve astsubay kaçıyor'

İsrail'in Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırıları başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana intihar eden İsrailli askerlerin sayısı 61'e çıkmış durumda.

Haaretz gazetesi de bugün, İsrailli 6 askerin Gazze'ye yönelik saldırılara katıldıktan sonra yaşadıkları psikolojik rahatsızlıkları aktaran bir haber yayınladı.

Gazeteye konuşan askerlerden, İsrail ordusunda yedek asker olarak öldürülen askerlerin kimliklerini tespit eden birimde görev yapan 48 yaşındaki Tomer Badani, görevi sırasında "korkunç manzaralarla karşılaştığını" belirtti.

Gördüklerini anlatmaya devam eden Badani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Filmlerde görüldüğü gibi gözü kapalı halde ölmüş bir tek kişi göremezdin ancak parçalanmış sıra dışı cesetler görebilirdin. Yüksek sıcaklıklarda et ve kemikler, tankların ve zırhlı personel taşıyıcıların şasilerine yapışırdı. Cesedini zırhlı araçtan ayırırken bir askerin karaciğerini dokundum."

Gelen bazı cesetlerin yanmış ve tanınmaz halde olduklarını aktaran Badani, 21 askerin öldürüldüğü bir olaydan sonra 3 gün boyunca konuşamadığına işaret etti.

Bu görevden 200 gün sonra ayrılabildiğine değinen Badani, psikolojik durumunu ise "Rehabilitasyon bölümünün girişinde kendimi ateşe vermemi, tek kurtuluş yolu olarak gördüm." sözleriyle anlattı.

"Korku duygusu, ayrılmaz bir yoldaşım haline geldi"

Naveh Amsalem isimli 31 yaşındaki diğer bir İsrailli asker de psikolojik rahatsızlığına, "Korku duygusu, ayrılmaz bir yoldaşım haline geldi." ifadeleriyle dikkati çekti.

Her evden çıktığında korku duygusunun başladığını dile getiren Amsalem, "Başıma ne geleceğini bilemiyorum: Şiddetli bir öfke patlaması mı yoksa zihinsel ayrışma mı? Bu durumda en çok korktuğum şey Arapça konuşan birini duymamdır." diye konuştu.

Kendisinin bir ara kısa süreliğine zihinsel ayrışma durumuna düştüğünü söyleyen Amsalem, bu olayın da geçen ağustos ayında köpeğini gezdirirken "kaldırımda kan kaybeden Arap birini gördüğü" sırada yaşandığını ifade etti.

"İçim çok daralıyor ve uyuyamıyorum"

Gazze'deki saldırılarda görev yapan 21 yaşındaki İsrailli bir kadın asker Leam Haika da Gazze'de gördüğü manzaralardan sonra uykusunu alamadığını ve normal hayatını yaşayamadığını anlattı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ve Beyt Lahiya bölgelerinde bulunduğu sırada İsrailli yaralı askerleri tahliye etme görevlerinde yer aldığını dile getiren Haika, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öldürülmüş askerler, uzuvları kopmuş insanlar ve her tarafın kan olduğu manzaralar gördüm. Bu sırada yardım talebiyle bağıran insanlar gördüm, kaos ve korku vardı. Belki çatışmalara katılmamış ve her şey normalmiş gibi hayatımıza devam edebilirdik ancak içim çok daralıyor ve uyuyamıyorum."

Haika, uykusuzluğun yanı sıra stres ve panik ataklardan muzdarip olduğunu ancak İsrail'deki ilgili kurumların kendisine yardımcı olmadığını kaydetti.

"RPG roketatarla silahlı kişilerin kendisine yaklaştıkları ve onlara ateş açtığı halde ölmedikleri" yönünde kabus gördüğünü aktaran Haika, diğer bir kabusta da ailesinin cesetlerini bulmaya çalıştığı halde kendisini gördüğünü anlattı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda 70 bin 668 Filistinli hayatını kaybederken, 171 bin 152 kişi yaralandı.

AA

Okunma Sayısı: 264
