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12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Kongo Nehri'nde gemi battı: 40 kişi öldü, kayıp birçok yolcu ve mürettebat var!

12 Ekim 2022, Çarşamba 10:15
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) kuzeybatısındaki Kongo Nehri'nde yolcu ve yük taşıyan bir geminin batması sonucu 40 kişi öldü.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Kongo Nehri Seclin Wendji mevkisinde birçok yolcusu olan gemi sebebi bilinmeyen bir nedenle battı.

Kazada 40 kişi öldü, kayıp birçok yolcu ve mürettebatı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Ngiri Koruma Alanı Ulusal Parkı yönetimine ait olduğu belirtilen geminin olumsuz hava koşullarında kapasitesinin üzerinde yük ve yolcu taşıdığı belirtiliyor.

AA

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