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26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

‘Kur’ân benim hayatım’

26 Haziran 2021, Cumartesi 22:33
26 yayındaki down sendromlu Diveyk, “Kur'an-ı Kerim'i can-ı gönülden ezberledim. Kur'an benim hayatım, Günde 3 kere Kur'an-ı Kerim okuyorum ve ömrüm boyunca okuyacağım" dedi.

Ürdün’ün başşehri Amman’da ikamet eden 26 yaşındaki Ravan Diveyk, down sendromlu olmasına rağmen tecvit kurallarını harfiyen uygulayarak yaptığı hafızlığını başarıyla tamamladı.  Ravan, kalbine Kur’ân-ı Kerîm sevgisini yerleştiren ve 7 yıl süren hafızlık sürecinde en büyük destekçisi olan annesine teşekkür ederek, “Kur’ân-ı Kerîm’i canı gönülden ezberledim, Kur’ân benim hayatım, dünyam. Günde 3 kere Kur’ân-ı Kerîm okuyorum ve ömrüm boyunca okuyacağım” dedi. Ravan’a en büyük desteği veren annesi Avatif Cabir de kızının eğitimi ve gelişimi için elinden gelen ne varsa yaptığını ve onunla yakından ilgilendiğini söyledi.      

Rabbimden bir lütuf

Cabir, “Benim 4 kızım bir oğlum vardı. Oğlum ısrarla kardeşi olmasını istiyordu, biz de rahmetli eşimle bir çocuk daha istedik ve Rabbim bize Ravan’ı bahşetti. Kızım bize Allah’tan bir hediye. Onunla gurur duyuyorum. Onun Kur’ân’ı ezberleyebilmesi Rabbimden bir lütuf. Cennetim benim yanı başımda. Öbür dünyada inşallah o bana şeref tacını giydirecek.” ifadelerini kullandı. Ravan doğduğunda down send-romlu olduğunu anlayınca her anne gibi kendisinin de kalbini bir hüzün kapladığını ifade eden Cabir, “Ama onu çok sevdik. Kızıma Kur’ân-ı Kerîm okumayı öğretmek üzere söz verdiğim Rabbim beni onun hafızlığıyla onurlandırdı.” diye konuştu. Ravan’ın 7. sınıfa kadar eğitimine devam ettiğini, ama sonra okula devam etmek istemediğini belirten Cabir, “Biz de kararına saygı duyduk. Ezber yapmayı sevdiği için Ravan’ı bir Kur’ân okuluna kaydettirdim ve bir gün öğretmeni Ravan’ın Kur’ân-ı Kerîm’in birinci cüzünü ezberlediğini söylediğinde çok şaşırdım.” dedi. Anne Cabir, kızının hafızlık serüvenini ise şu sözlerle anlattı, “Ravan yazarak ezber yaptı. Önce yazıyor sonra ezberliyordu. Bu şekilde bir buçuk yıl içerisinde Bakara Sûresi’ni ezberledi ve girdiği sınavda tam not aldı. Toplamda 7 yıl süren hafızlığını geçen ay tamamladı. 

AA

Etiketler: Kur'an
Okunma Sayısı: 193
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