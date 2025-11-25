"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 KASIM 2025 SALI

"Ne yaparlarsa yapsınlar Venezuela'yı ele geçiremeyecekler"

25 Kasım 2025, Salı 19:32
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin ülkesine olası müdahalesine ilişkin, "Ne yaparlarsa yapsınlar nasıl yaparlarsa yapsınlar, Venezuela’yı ele geçiremeyecekler." dedi.

Özel bir televizyon programında gündeme dair açıklama yapan Maduro, ABD’nin Karayipler bölgesindeki geniş çaplı askeri hareketliliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Maduro, ABD’nin ülkesine yönelik muhtemel bir askeri saldırısına dikkati çekerek, "Venezuela’ya cesurca destek veren herkese minnettarız. Aylardır maruz kaldığımız psikolojik ve siyasi savaşa rağmen tarif edilemeyecek kadar çok destek mesajı alıyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar nasıl yaparlarsa yapsınlar, Venezuela’yı ele geçiremeyecekler." dedi.

ABD’nin çok yönlü bir saldırısı altında olduklarını vurgulayan Maduro, "Venezuela’yı yenemeyecekler. Biz yenilmeziz. Şimdiye kadar başaramadıkları gibi bundan sonra da asla başaramayacaklar." diye konuştu.

Venezuela halkının kendisine yönelik desteğinin yüzde 70’e ulaştığını kaydeden Maduro, "ABD’nin askeri tehdidi kabul edilmiyor, sağın işgal çağrıları reddediliyor." ifadesini kullandı.

"Kendi kendine yeten bir üretim gücü oluşturuyoruz"

Maduro, Venezuela’nın son yıllarda petrole bağımlılığını azalttığını, ekonomiyi güçlendirmek için belirlenen 13 stratejik sektörde üretimi artırdıklarını ve ülkeyi daha yüksek ihracat kapasitesine sahip bir ekonomiye dönüştürmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Ülkedeki güvenliğin en üst seviyede tutulduğunu dile getiren Maduro, "Kendi kendine yeten bir üretim gücü oluşturuyoruz. Bununla hem iç piyasayı doyuracağız hem de özel sektör ile yerel toplulukların ekonomisine güveniyoruz. Güvenlik önceliğimizdir ve halk, güvenliğin en büyük güvencesidir. Alçakgönüllülük bizi büyük kılacaktır, halkımız hakikatini savunma yolunda ilerliyor." değerlendirmelerinde bulundu.

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü dün Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı.

Venezuela, ABD'nin bu adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 258
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

