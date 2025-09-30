Muhalefete ayrı, iktidara ayrı hukuk uygulanıyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ülkenin en önemli problemlerinden birinin adalet ve çifte standart olduğunu belirtti.

Erbakan, “Türkiye’de en önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi adalet meselesidir. Muhalefete ayrı hukuk, iktidara ayrı hukuk uygulanıyor, adamına göre kararlar veriliyor. İşte bir AK Partili belediye başkanı hakkında 98 tane dosya savcılıklara verilmiş, 98 dosyanın 98’ine de takipsizlik verilirken diğer taraftan muhalefet partili belediye başkanlarının her gün bir tanesini alıp hapse atılıyor. Biz kimsenin tarafı değiliz, biz adaletin tarafıyız” dedi. Hatay - Anka

