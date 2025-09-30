"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2025 SALI - YIL: 56

Ekonomik krizin bedeli ücretliye

30 Eylül 2025, Salı 00:29
DEVLETTE BİTMEYEN İSRAF, LÜKS, ŞATAFAT DEVAM EDERKEN, EKONOMİDEKİ AĞIR FATURAYI EMEKLİLER BAŞTA OLMAK ÜZERE SABİT VE DAR GELİRLİLER ÖDÜYOR. YAKLAŞAN KIŞ ŞARTLARI YÜKÜ DAHA DA AĞIRLAŞTIRACAK.

ENFLASYON VE PAHALILIK DAR GELİRLİYİ ZORLUYOR

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, yüksek enflasyon ve artan pahalılığın emeklilerin hayat standartlarını ciddî biçimde düşürdüğünü belirterek, “2005’te emekli maaşıyla 12 çeyrek altın alınabiliyordu, bugün sadece 2 çeyrek altın alınabiliyor. Maaşlar kiraya bile yetmez hâle geldi” dedi. Dilbaz, bugün gelinen noktada emeklinin aldığı 16 bin 881 liralık maaşın 22 bin 104 lira olan asgarî ücretin altında kaldığını söyledi.

BAKAN: ÇOK ŞÜKÜR EMEKLİ MAAŞLARINI ÖDEYEBİLİYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir YouTube programında emekli maaşları hakkında yaptığı açıklamaları tepki çekti. Bakan Işıkhan, "Emeklilere neden devlet para veremiyor?" sorusuna, "Allah'a binlerce şükür emeklilerin maaşını zor şartlarda olsak da ödüyoruz. Almanya’da emeklilik için insanlar 40 yıl çalışıyor, 15-20 yıl emekli aylığı alıyor. Bizde ise 20 yıl prim toplayabiliyoruz, 40 yıl ödeme yapıyoruz" demişti.

***

Emeklinin alım gücü çeyrek altından 6 kat azaldı

Türkiye’de enflasyonun en sert vurduğu kesim ücretliler oldu. Özellikle emeklilerin alım gücünün çok düştüğüne dikkat çekilen karşılaştırmaya göre, 2005’te asgarî ücretin üzerinde olan en düşük emekli aylığı, bugün 16.881 TL ile asgarî ücretin çok altında kaldı. Emeklinin alım gücü çeyrek altından 6 kat azaldı.

Maaşlar kiraya bile yetmiyor

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, Türkiye’deki yüksek enflasyon ve artan hayat pahalılığının emeklilerin yaşam standartlarını ciddî biçimde düşürdüğünü belirterek, “2005’te emekli maaşıyla 12 çeyrek altın alınabiliyordu, bugün sadece 2 çeyrek altın alınabiliyor. Maaşlar kiraya bile yetmez hale geldi” dedi.

Maaşlar insanca yaşamaya yetmeli

Emeklinin günlük alım gücündeki kaybı çarpıcı rakamlarla anlatan Dilbaz şunları söyledi: “20 yılda emeklinin sofrasından ekmek, çay, simit eksildi; en çok da kira ve altın fiyatları emekliyi vurdu. Emekliler için kira artık maaşın üçte biri değil, neredeyse bir buçuk katı hâline geldi. Bu durum, emekliler için sürdürülebilir bir hayatı imkânsız hâle getiriyor.” Hükümete çağrıda bulunan Dilbaz, “Emekli maaşları, gerçek enflasyon karşısında erimiş durumda. Barınma, gıda ve sağlık harcamaları emeklilerin gelirlerini yutuyor. Maaşlar insanca yaşamaya yetecek seviyeye çıkarılmalı, kök maaş düzenlemesi yapılmalı ve emeklilere refah payı sağlanmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Temel ihtiyaçlar bile alınamıyor

Dilbaz, 2005 yılında en düşük emekli maaşının asgarî ücretin üzerinde olduğunu hatırlatan Dilbaz, bugün gelinen noktada emeklinin aldığı 16 bin 881 liralık maaşın 22 bin 104 lira olan asgarî ücretin altında kaldığını söyledi. Emeklilerin artık ülkenin en kırılgan ve en yoksullaşan kesimi hâline geldiğini söyleyen Dilbaz, “Bir zamanlar emeğinin karşılığını alan, çalıştığı yılların hakkıyla huzurlu bir emeklilik hayali kuran insanlar bugün temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor” diye konuştu.

İstanbul - Seyhan Şentürk

Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'ın 20 maddelik Gazze planında neler var? - Netanyahu: Bu plan savaş hedeflerimizi gerçekleştiriyor

    İki büyük dostun buluşmasında Gazze’nin adı bile yok

    Ekonomik krizin bedeli ücretliye

    Yavuz Bülent Bakiler baki aleme göçtü - Türk edebiyatının usta kalemini dualarla uğurluyoruz

    Gazze’ye de kayyım modeli mi? - ABD Başkanı Trump: Son aşamaya geldik

    Uçum, Meclis'e atanmış kayyım mıdır?

    Muhalefete ayrı, iktidara ayrı hukuk uygulanıyor

    Kaan yerli ve millî değilmiş

    Trump-Erdoğan Görüşmeleri: Gerçekçi bir okuma

    Gazze’nin İşgali: Almanya neden İsrail’in tarafında?-2

    Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'da kabul etti

    Nicolas Maduro: Tuzağa düşmeyeceğiz

    Özgür Özel: Vahşî özelleştirmelere karşıyız

    Can Holding soruşturmasında 12 şüpheli daha gözaltına alındı

    Lufthansa, 2030'a kadar 4000 kişiyi işten çıkaracak

    Yerlikaya: 509 bin Suriyeli ülkesine dönüş yaptı

    Ankara'ya kuvvetli sağanak uyarısı

    ABD-Oregon eyaleti, Trump yönetimine dava açtı

    'İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na müdahale için hazırlık yapıyor'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Uçum, Meclis'e atanmış kayyım mıdır?
    Genel

    Kaan yerli ve millî değilmiş
    Genel

    Muhalefete ayrı, iktidara ayrı hukuk uygulanıyor
    Genel

    Ekonomik krizin bedeli ücretliye
    Genel

    Yavuz Bülent Bakiler baki aleme göçtü - Türk edebiyatının usta kalemini dualarla uğurluyoruz
    Genel

    İki büyük dostun buluşmasında Gazze’nin adı bile yok
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trump'ın 20 maddelik Gazze planında neler var? - Netanyahu: Bu plan savaş hedeflerimizi gerçekleştiriyor
    Genel

    Gazze’ye de kayyım modeli mi? - ABD Başkanı Trump: Son aşamaya geldik
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.