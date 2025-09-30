Ekonomik krizin bedeli ücretliye

DEVLETTE BİTMEYEN İSRAF, LÜKS, ŞATAFAT DEVAM EDERKEN, EKONOMİDEKİ AĞIR FATURAYI EMEKLİLER BAŞTA OLMAK ÜZERE SABİT VE DAR GELİRLİLER ÖDÜYOR. YAKLAŞAN KIŞ ŞARTLARI YÜKÜ DAHA DA AĞIRLAŞTIRACAK.

ENFLASYON VE PAHALILIK DAR GELİRLİYİ ZORLUYOR

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Eskişehir Şube Başkanı Muhsin Dilbaz, yüksek enflasyon ve artan pahalılığın emeklilerin hayat standartlarını ciddî biçimde düşürdüğünü belirterek, “2005’te emekli maaşıyla 12 çeyrek altın alınabiliyordu, bugün sadece 2 çeyrek altın alınabiliyor. Maaşlar kiraya bile yetmez hâle geldi” dedi. Dilbaz, bugün gelinen noktada emeklinin aldığı 16 bin 881 liralık maaşın 22 bin 104 lira olan asgarî ücretin altında kaldığını söyledi.

BAKAN: ÇOK ŞÜKÜR EMEKLİ MAAŞLARINI ÖDEYEBİLİYORUZ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir YouTube programında emekli maaşları hakkında yaptığı açıklamaları tepki çekti. Bakan Işıkhan, "Emeklilere neden devlet para veremiyor?" sorusuna, "Allah'a binlerce şükür emeklilerin maaşını zor şartlarda olsak da ödüyoruz. Almanya’da emeklilik için insanlar 40 yıl çalışıyor, 15-20 yıl emekli aylığı alıyor. Bizde ise 20 yıl prim toplayabiliyoruz, 40 yıl ödeme yapıyoruz" demişti.

Emeklinin alım gücü çeyrek altından 6 kat azaldı

Türkiye’de enflasyonun en sert vurduğu kesim ücretliler oldu. Özellikle emeklilerin alım gücünün çok düştüğüne dikkat çekilen karşılaştırmaya göre, 2005’te asgarî ücretin üzerinde olan en düşük emekli aylığı, bugün 16.881 TL ile asgarî ücretin çok altında kaldı. Emeklinin alım gücü çeyrek altından 6 kat azaldı.

Maaşlar kiraya bile yetmiyor

Maaşlar insanca yaşamaya yetmeli

Emeklinin günlük alım gücündeki kaybı çarpıcı rakamlarla anlatan Dilbaz şunları söyledi: “20 yılda emeklinin sofrasından ekmek, çay, simit eksildi; en çok da kira ve altın fiyatları emekliyi vurdu. Emekliler için kira artık maaşın üçte biri değil, neredeyse bir buçuk katı hâline geldi. Bu durum, emekliler için sürdürülebilir bir hayatı imkânsız hâle getiriyor.” Hükümete çağrıda bulunan Dilbaz, “Emekli maaşları, gerçek enflasyon karşısında erimiş durumda. Barınma, gıda ve sağlık harcamaları emeklilerin gelirlerini yutuyor. Maaşlar insanca yaşamaya yetecek seviyeye çıkarılmalı, kök maaş düzenlemesi yapılmalı ve emeklilere refah payı sağlanmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Temel ihtiyaçlar bile alınamıyor

Dilbaz, 2005 yılında en düşük emekli maaşının asgarî ücretin üzerinde olduğunu hatırlatan Dilbaz, bugün gelinen noktada emeklinin aldığı 16 bin 881 liralık maaşın 22 bin 104 lira olan asgarî ücretin altında kaldığını söyledi. Emeklilerin artık ülkenin en kırılgan ve en yoksullaşan kesimi hâline geldiğini söyleyen Dilbaz, “Bir zamanlar emeğinin karşılığını alan, çalıştığı yılların hakkıyla huzurlu bir emeklilik hayali kuran insanlar bugün temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanıyor” diye konuştu.

İstanbul - Seyhan Şentürk