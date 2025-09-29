Nicolas Maduro: Tuzağa düşmeyeceğiz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro “ABD başkanı Donald Trump bizim yeraltı kaynaklarımızı kullanmak istedi, biz de kabul etmeyince tehdit etmeye başladı. Biz onun tehditlerine boyun eğmeyeceğiz. Venezuela’nın yeraltı kaynakları Venezuela halkınındır. ABD’nin değil” ifadelerini kullandı.

