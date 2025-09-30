Karar yazarı Mehmet Ocaktan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın görüşmesini değerlendirdi.

Ocaktan, “İki büyük dostun buluşmasında Gazze’nin adı bile yok… Görüşmede muhtemelen genel anlamda Gazze konuşulmuştur ama anlaşılan soykırımcı Netenyahu’yu durdurma konusunda net bir mutabakat sağlanamamış. Eğer bu konuda bir mesafe alınabilseydi, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında bunu mutlaka söylerdi. Trump, bu katili durduramaz, daha doğrusu durdurmak istemez, bunu biliyoruz da hiç değilse Gazze’de açlığa terk edilmiş bulunan sivillere yardım için koridor açılması konusunda somut bir söz alınabilseydi…” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

