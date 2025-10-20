İsrail Filistinlilerin arazilerine el koydu

İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus şehrinde Filistinlilere ait 70 dönümlük araziye el koyduğu bildirildi.

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonundan yapılan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Nablus’ta askerî amaçlarla Filistinlilerin topraklarını gasbettiği belirtildi. Açıklamada, “İşgalci İsrail makamları, Nablus vilayetine bağlı Karyut, Leben eş-Şarki ve es-Saviye köylerinde 70 dönümden fazla araziye askerî ve güvenlik amaçlarda kullanmak üzere el koydu.” ifadeleri yer aldı. Açıklamada, “İsrail’in el koyma kararına itiraz hakkı bir hafta olarak belirlenmiş ancak belirlenen tarih 21 Eylül 2025 görülüyor. İşgal devleti, askeriyenin el koyma kararını, itiraz etme süresi dolduktan sonra duyurduğu için böyle bir şey artık mümkün değil.” denildi. AA

