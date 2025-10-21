Erbakan’dan iktidara ‘borç ve faiz’ çağrısı

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin İstanbul 3. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, AKP iktidarının ekonomi ve adalet politikalarını sert bir dille eleştirdi.

Erbakan’dan erken seçim çağrısı Konuşmasında iktidarın ekonomi yönetimini hedef alan Erbakan, daha önce yaptıkları uyarıların dinlenmediğini savundu: “Size ‘Bu yoldan giderseniz hem bu milleti hem bu ülkeyi hem de kendinizi borç ve faiz ateşinde yakarsınız’ dedik ama dinlemediniz. Şimdi de diyoruz ki... ülkeyi de milleti de borç ve faiz ateşinde yakıyorsunuz, kendinizi de yakıyorsunuz.” Erbakan, AKP’yi liyakatsizlik, israf ve sağlık-eğitimde çifte standartla suçladı. İstanbul - Anka

