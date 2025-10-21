"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EKİM 2025 SALI - YIL: 56

Petro'dan Trump'a yanıt: "Kolombiya kontrolden çıktı, ama onun kontrolünden!"

21 Ekim 2025, Salı 09:09
Petro, "Elbette kontrolden çıktı, ama onun (Trump) kontrolünden! Bir demokraside hükümet, Trump’ın değil, halkın denetimindedir. O, Kolombiya’da kral değil; burada kralları kabul etmeyiz, nokta." dedi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Kolombiya kontrolden çıkmış durumda" sözlerine ilişkin, "Elbette kontrolden çıktı, ama onun (Trump) kontrolünden! Bir demokraside hükümet, Trump’ın değil, halkın denetimindedir. O, Kolombiya’da kral değil; burada kralları kabul etmeyiz, nokta." yanıtını verdi.

Ülkesindeki özel bir televizyon kanalına konuşan Petro, Trump’ın kendisini "uyuşturucu lideri" olarak nitelendirmesi ve ABD ile yaşanan "uyuşturucuyla mücadele" gerilimine değindi.

Petro, Trump’ın "Kolombiya kontrolden çıkmış durumda" sözlerine ilişkin şunları söyledi:

"Elbette kontrolden çıktı, ama onun (Trump) kontrolünden! Bir demokraside hükümet, Trump’ın değil, halkın denetimindedir. O, Kolombiya’da kral değil; burada kralları kabul etmeyiz, nokta. Cumhuriyetlerde kimse kral gibi davranamaz. Burada kralların başı kesilir, eğer kral tavrıyla gelirlerse. Ölüm cezası yok, ama mecazi olarak söylüyorum: krallara itaat edilmez ve burada bir kral kimseyi susturamaz. 21. yüzyılda hala bazıları kendilerini kral ya da vali sanıyor ancak cumhuriyetlerde bu mümkün değildir."

"Ulusal egemenliğimizi savunacağız"

Petro, ABD'nin, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla hedef aldığı tekneleri hatırlatarak, "Karasularımız içinde olup olmadığını araştırıyoruz ancak bize koordinatları vermek istemediler. Peki, buna karşı ne yapmalı? Bir devlet başkanı susup diz mi çökmeli, yoksa insanlığın onuruyla mı konuşmalı? Uluslararası tüm mercilere başvuracağız ve ulusal egemenliğimizi savunacağız." diye konuştu.

​​​​​​​ABD ile yaşanan diplomatik gerilimde asla taviz vermeyeceğini dile getiren Petro, "Ben taviz vermeyeceğim, talep edeceğim. Ama eğer Kolombiya zaten her şeyi taviz verdiyse, artık daha fazla taviz vermesi gerekmez." yorumunda bulundu.

Petro, ABD'nin olası bir Venezuela işgaline Kolombiya'nın destek vermeyeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bay Trump’ı öfkelendiriyor ki ben Amerikalılara, Kolombiya Ordusu’yla Venezuela’yı işgal etmelerinde destek vermiyorum. Hayır efendim hangi aptal Kolombiyalının aklına gelir de, kuzenlerinin, yeğenlerinin ve yaklaşık 4 milyon Kolombiyalının bulunduğu bir yeri işgal etmeye yardım etsin? Onları Gazze’de olduğu gibi öldürmeleri için mi?"

Bu arada Petro, başkent Bogota'daki Cumhurbaşkanı Sarayı Casa de Narino'da ABD’nin geçici diplomatik temsilcisi John McNamara ile bir araya geldi.

Ne olmuştu?

ABD basınına göre Trump, dün yaptığı açıklamada, Kolombiya'yı uyuşturucu üretmekle ve dünyaya satarak aileleri zehirlemekle suçlamış ve "Kolombiya kontrolden çıkmış durumda ve şimdiye kadarki en kötü başkana (Gustavo Petro) sahipler. O, birçok sorunu olan ve akıl sağlığı yerinde olmayan bir deli." demişti.

ABD Başkanı Trump, daha önce de Kolombiya lideri Petro'yu "yasa dışı bir uyuşturucu lideri" olarak nitelendirerek, Kolombiya'ya yapılan mali yardımların durdurulduğunu duyurmuştu.

Trump, Petro'nun ülke genelinde hem büyük hem de küçük ölçekli uyuşturucu üretimini teşvik ettiğini öne sürerek, Kolombiya'daki uyuşturucu üretiminin "ülkenin en büyük işi" haline geldiğini savunmuştu.

Petro’yu uyuşturucu tarlalarını kapatmaya çağıran Trump, aksi takdirde ABD’nin kendi müdahalesini yapacağını ve bunun “nazikçe” olmayacağını söylemişti.

Cumhurbaşkanı Petro ise Trump’ın suçlamalarına, “Trump, çevresindeki gruplar ve danışmanları tarafından aldatılıyor” sözleriyle yanıt vermişti.

ABD, eylül ayında Kolombiya’yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız bularak "sertifikalı ülkeler" listesinden çıkarmıştı.

AA

