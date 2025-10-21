Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür sık sık ülkenin depreme hazırlanması ve bunun için de kamuoyu oluşturulması gerektiğini belirten sözler sarf ediyor. X’te paylaşım yapan Görür “Ülkemizin hemen hemen her yerinde büyük deprem olabilir” diyerek yine uyarıda bulundu.

Akademisyen şunları söyledi: “Şimdi depremi konuşmanın tam sırası. Deprem yok, haberi de yok. Deprem mekanizması yaklaşık 14 milyon sene önce oluştu. Daha milyonlarca sene devam edecek. Ülkemizin hemen hemen her yerinde büyük deprem olabilir. Gelin eşeğimizi sağlam kazığa bağlayalım. Şehirlerimizi deprem bilinçli yapalım ve rahat edelim. İnsanımız ölmesin. Bunun için yapacağımız şeyler belli. Her ilde: Yönetim, halk, altyapı, yapı stoku, ekosistem-çevre ve ekonomiyi deprem dirençli hâle getirelim. Halk olarak siz talep edin, yerel yönetim ve hükümet yapsın. 10-15 senedede bitiririz. Haydi iş başına. Sokağa inin, iş yapın. Etkinlikle, konuşmakla, plaket vermekle, siyaset yapmakla olmaz” Haber Merkezi

