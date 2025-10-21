Akademik kurul toplandı - 19. Risale-i Nur Kongresi hazırlıkları başladı

Yeni Asya Vakfı’na bağlı Risale-i Nur Enstitüsü’nün Akademik Kurul Toplantısı, akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda 19. Risale-i Nur Kongresi hazırlıkları ve yeni dönem çalışmaları değerlendirildi.

İZMİT - YENİ ASYA

Yeni Asya Vakfı’na bağlı Risale-i Nur Enstitüsü’nün Akademik Kurul Toplantısı, Türkiye’nin farklı illerinden gelen akademisyen, araştırmacı ve kurum temsilcilerinin katılımıyla Çamlık Eğitim ve Çevre Vakfı Başiskele Temsilciliği’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya ayrıca Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu ve Yeni Asya Vakfı Mütevelli Heyeti üyeleri Mehmet Pekel ile Şükrü Bulut da katıldı. Katılımcılar, Risale-i Nur hizmetlerinin akademik düzeyde ele alınması, bilimsel çalışmaların arttırılması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi yönünde değerlendirmelerde bulundu.

GÜNDEM VE PLANLAR

Toplantının açılışında, Enstitü’nün önceki dönem faaliyetleri, yayın çalışmaları, sempozyum ve kongre süreçleri ele alındı. Katılımcılar, Risale-i Nur’un ilmî yönünün çağın meseleleriyle ilişkilendirilmesi, akademik alanda daha geniş bir etki oluşturulması ve genç araştırmacıların sürece aktif biçimde dahil edilmesi konularında fikir alışverişinde bulundu.

19. RİSALE-İ NUR KONGRESİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Gündemin önemli başlıklarından biri, önümüzdeki yıl düzenlenecek 19. Risale-i Nur Kongresi oldu. Akademik kurul üyeleri, kongrenin teması, alt başlıkları, program yapısı ve davetli konuşmacılarla ilgili önerilerini paylaştı. Kongrenin, hem Türkiye’de, hem de uluslararası akademik çevrelerde ilgi uyandıracak bir içerikle hazırlanması hedeflendi.

YENİ HEDEFLER BELİRLENDİ

Toplantıda ayrıca, önümüzdeki dönemde yürütülmesi planlanan yeni projeler, yayın faaliyetleri ve iş birlikleri masaya yatırıldı. Katılımcılar, Risale-i Nur Enstitüsü’nün ilmî mirasını geleceğe taşıma noktasında akademik dayanışmanın önemine dikkat çekti.

İLİM DÜNYASINDA RİSALE-İ NUR’UN GÜÇLÜ ROLÜ

Toplantının sonunda söz alan katılımcılar, Risale-i Nur Enstitüsü’nün ilim, fikir ve eğitim alanındaki çalışmalarının toplumun farklı kesimlerine ulaşmasında Yeni Asya Vakfı’nın öncü rolüne vurgu yaptı. Yeni Asya Vakfı yetkilileri, toplantının oldukça verimli geçtiğini belirterek, “Risale-i Nur’un ilim dünyasında daha güçlü bir şekilde temsil edilmesi ve genç kuşaklara doğru bir anlayışla aktarılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.