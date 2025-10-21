100 TL vergi gelirinin 21 lirası faize gidiyor

Kamunun artan borçlanma ihtiyacına bağlı olarak faiz giderlerindeki yükseliş eğilimi de sürüyor. İlk 9 ayda faiz ödemeleri geçen yıla göre yüzde 82 artışla 1 trilyon 662 milyar liranın üzerine çıkarken, yılın tamamında yüzde 13,2 olarak öngörülen faiz giderlerinin bütçe harcamalarındaki payı da yüzde 16’yı aştı.

Diğer bir hesaplamayla her 100 liralık vergi gelirinin 21,4 lirası da faiz ödemesine gitti. Ekonomi’nin haberine göre, Kamuda faiz harcamalarının toplam harcamalara oranı önceki yıllarda da yüksekti ancak, iyileşme vardı. 2022’den sonra ise hızla bozulmaya başladı. Hazine uzmanlarına göre iç borçta faiz ödemeleri ana para ödemelerini geçmiş durumda. Haber Merkezi

