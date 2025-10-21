Katil ateşkes tanımıyor: Esirleri aldı tehdide başladı - Hamas’tan garantör ülkelere çağrı

İsrail ordusu, Gazze’ye yeni saldırılar başlattı. Başbakan Netanyahu “sert müdahale” talimatı verirken, Savunma Bakanı Katz “Hamas ağır bedel ödeyecek” tehdidinde bulundu.

Hamas'ı silahsızlandırma planını uygulamak için hazırlanıyorlar

Uluslararası hukuk: Gazze'deki yıkımın maliyetini İsrail ve destekçileri karşılamak zorunda

Ateşkese devam dedi, Gazze kentinin doğusuna düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

İsrail ordusu, Hamas’ın ateşkesi ihlâl ettiğini öne sürerek Gazze’de birçok noktaya hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, ateşkese rağmen İsrail ordusu Gazze’nin güneyindeki Refah bölgesine hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusu, Hamas’ın bölgedeki İsrail “mühendislik unsurlarına” ateş açtığını öne sürdü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Hamas’ın ateşkes anlaşmasını ihlâl ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi’ne yönelik “sert müdahalede bulunulması” talimatını verdiği açıklandı.

“Gerginlik tırmanacak”

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Savunma Bakanı Yisrael Katz ve güvenlik yetkilileriyle istişarelerde bulunduğu aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde de Gazze’ye yeni saldırılar düzenleneceği belirtildi. İsrailli yetkili, “Gazze’deki saldırıların hızını arttırmaya hazırlanıyoruz. Gerginlik tırmanacak” ifadelerini kullandı.

“Hamas ağır bedel ödeyecek”

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas’ın Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasını ihlâl ettiğini öne sürerek “Hamas, ağır bedel ödeyecek” tehdidinde bulundu. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda, Başbakan’a “orduya azami güçle Gazze’deki savaşa tamamen devam etmesi emri verme” çağrısı yaptı.

Ankara - aa

***

Hamas’tan garantör ülkelere çağrı

Hamas, Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrinde, Mısır, Katar, Türkiye ve ABD’nin garantörlüğünde imzalanan ateşkes anlaşmasının, “İsrail tarafından çok sayıda ihlale uğradığını” açıkladı.

Anlaşmanın tüm maddelerine sadık kaldıklarını, ancak İsrail güçlerinin ilk günden itibaren sistematik ihlallerde bulunduğunu söyleyen Hamas, Mısır, Katar, Türkiye ve ABD’ye, “İsrail’in ihlallerini durdurma ve anlaşmanın tüm hükümlerini uygulama yönünde baskı yapma” çağrısında bulundu.

Ankara - Anka

***

Katil ateşkes tanımıyor

Gazze Hükümet Medya Ofisi, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkesten bu yana İsrail’in yaptığı ihlâlleri açıkladı. Ateşkesin 80 kez ihlâl edildiğinin belgelendiği ve 97 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Ateşkes ihlâlinin, uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlâli olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Ateşkes ihlâlleri sivillere doğrudan ateş açılması, kasıtlı bombardıman ve hedef alma, eş zamanlı hava saldırıları düzenleme ve bazı sivillerin gözaltına alınması gibi eylemleri kapsıyor. Bu uygulamalar, işgalin saldırgan yaklaşımını sürdürdüğünü, sahada gerilimi tırmandırma niyetini açıkça gösterdiğini ve sürekli olarak kana ve öldürmeye olan susuzluğunu yansıtmaktadır.” ABD Başkanı Donald Trump ise ateşkesin “hâlâ yürürlükte” olduğunu söyledi. Ankara - Anka

Hamas’ı silâhsızlandırma planı

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve eski danışmanı Jared Kushner ile Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze’de yürürlüğe giren barış anlaşması kapsamında Hamas’ın silahsızlandırılması sürecine ilişkin yeni ayrıntılar paylaştı.

Kushner, Hamas’ın güç boşluğundan yararlanarak yeniden yapılanmaya çalışabileceğini belirterek, “Bunun başarısı veya başarısızlığı, İsrail ve uluslararası mekanizmanın uygulanabilir alternatif getirip getirmeyeceğine bağlı. Eğer bu başarılı olurlarsa, Hamas başarısız olacak ve Gazze gelecekte İsrail için tehdit oluşturmayacak” dedi. Witkoff ise Hamas’ı silâhsızlandırmak için ABD askerlerinin bölgeye gönderilmesinin “çok düşük ihtimal” olduğunu belirterek, bunun için “silâh geri alım programı” düzenleyeceklerini açıkladı.

Ankara - aa