AYET: Rabbin bal arısına ilham etti: “Dağlardan, ağaçlardan, insanların kurduğu kovanlardan kendine evler edin.” Nahl Suresi: 68 HADİS: Akşamleyin şu odanın yanında ümmetim bana gösterildi. Öyle ki ümmetimden her bir kişiyi birinizin arkadaşını tanıdığından daha fazla tanırım. Camiü’s-Sağir, No: 2641

