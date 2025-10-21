"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 EKİM 2025 SALI - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

21 Ekim 2025, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Rabbin bal arısına ilham etti: “Dağlardan, ağaçlardan, insanların kurduğu kovanlardan kendine evler edin.”

Nahl Suresi: 68

HADİS:

Akşamleyin şu odanın yanında ümmetim bana gösterildi. Öyle ki ümmetimden her bir kişiyi birinizin arkadaşını tanıdığından daha fazla tanırım.

Camiü’s-Sağir, No: 2641

    İnsan fıtratı

    Uluslararası hukuk: Gazze'deki yıkımın maliyetini İsrail ve destekçileri karşılamak zorunda

    AB, Rusya'dan gaz ithalatını 2028'de sonlandıracak

    6,5 milyon kesinti raporlandı - AWS: Birçok uygulamaya erişimi engelleyen teknik sorun giderildi

    Hong Kong'da kargo uçağı inişte denize sürüklendi

    Rusya'dan gaz ithalatına 2028'de son verecek

    Meteoroloji Kıyı Ege ile yurdun doğu kesimlerini uyardı

    Fransa tarihi eser hırsızlarını arıyor

    "Yapmaları gereken, oldukları yerde, yani savaş hatlarında durmak"

    Hamas'ı silahsızlandırma planını uygulamak için hazırlanıyorlar

    Ateşkese devam dedi, Gazze kentinin doğusuna düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü

    Hatay'da sağanak: Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nda araçlar mahsur kaldı

    Bahanelerle ihlal ettiği ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurdu

    İsrail, "ABD baskısıyla" Gazze'ye yardımları dondurma kararından geri adım atmış

    ''Ben hiç de kral değilim"

    Meksika'daki sel afetinde sayısı 76 kişi öldü

    Gazze için barış gücü çağrısı

    Kamuda tasarruf yine hayal

    Elektrikte “gizli zam” tartışması

    Günün Ayet ve Hadisi
    Nurdan Katreler
    Akademik kurul toplandı - 19. Risale-i Nur Kongresi hazırlıkları başladı

