Provokatörler kullanışlı aptal

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Kur’an-ı Kerim’in yakıldığı eylemleri düzenleyenleri, İsveç’e zarar vermek isteyen ‘dış güçlerin işine yarayan kullanışlı aptallar’ şeklinde nitelendirdi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, parti liderleriyle basına kapalı yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında ülkedeki Kuran yakma eylemleri konusunda açıklamalarda bulundu. Kristersson, açıklamasında, Kuran-ı Kerim’in yakıldığı eylemleri düzenleyenleri, İsveç’e zarar vermek isteyen ‘dış güçlerin işine yarayan kullanışlı aptallar’ şeklinde nitelendirdi. DW Türkçe’nin haberine göre İsveç Başbakanı, “Yabancı aktörlerin, hatta devlet aktörlerinin bu yaşananları İsveç’in güvenliğine doğrudan zarar verecek şekilde kışkırtmaya çalıştığını gördük. Mevcut güvenlik ortamında bu türden eylemleri düzenleyen grup ve kişiler İsveç’e zarar vermek isteyen güçler için kullanışlı aptallar oldu” dedi. Kristersson, İsveç hükümetinin gerginliğin yatıştırılması için diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü ve kendisinin bu doğrultuda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi yaptığını ifade etti. Haber Merkezi

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