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1 TEMMUZ 2025 SALI - YIL: 56

Katar: Ateşkeste ilerleme yok

01 Temmuz 2025, Salı 20:01
Katar, Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanmasına yönelik şu anda herhangi bir müzakerenin yürütülmediğini, yalnızca müzakerelere yeniden başlamak için temasların sürdüğünü bildirdi.

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Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha’da düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ensari, “Gazze’de ateşkes konusunda şu anda yürütülen bir müzakere yok. Ancak müzakerelere dönüş için bir formül oluşturulmasına yönelik temaslar var. Washington’dan Gazze’de bir anlaşmaya varılması yönünde olumlu bir dil duyuyoruz. ABD’nin müzakerelere dönüşü sağlama konusunda ciddi bir niyeti var ancak bu süreci zorlaştıran bazı karmaşık unsurlar mevcut.” dedi.

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İsraille tüm ilişkiler askıya alınsın

Saadet Partisi Trabzon İl Başkanı Ahmet Muratoğlu, “Türkiye’nin dış politikadaki yönsüzlüğü, tutarsızlığı ve günübirlik hesaplarla şekillenen tavrı, sadece bölgemizi değil, aynı zamanda milletimizin huzurunu ve itibarını da doğrudan etkilemektedir” dedi.

Muratoğlu İsrail’le tüm ticarî, askerî ve diplomatik ilişkilerin derhal askıya alınmasını istedi. Muratoğlu, şöyle konuştu: “Bugün sadece ülkemizin değil, bütün insanlığın vicdanını ilgilendiren bir meseleyi, dış politikamızı konuşmak zorundayız. Bugün dış politikamızda üç temel sorunla karşı karşıyayız: İlkesizlik ve tutarsızlık. Zulme karşı mazlumdan yana, işgale karşı bağımsızlıktan yana, Batı’nın değil ümmetin çizdiği rotada yürümektir.”

Trabzon - anka

 

AA

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