"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Putin-Trump görüşmesi ay sonuna kadar gerçekleşebilir

19 Şubat 2025, Çarşamba 18:00
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın ay sonuna kadar görüşebileceğini belirterek, "İlk önemli adım atıldı. Her iki taraf da siyasi irade gösterdi. Yapılması gereken çok iş var." dedi.

ABD ile Rusya normalleşiyor

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleşen Rusya ve ABD heyetleri arasındaki istişareleri değerlendirdi.

 

Görüşmelerin Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesine ve bunun için gerekli koşulların oluşturulmasına yönelik yapıldığına dikkati çeken Peskov, "İlk önemli adım atıldı. Her iki taraf da siyasi irade gösterdi. Yapılması gereken çok iş var. Şimdilik görüşmenin sonuçlarını konuşmak erken, ancak olumlu bir ivme var. Çalışmaları sürdürme isteği var. Önemli olan ikili ilişkilerin canlandırılarak yeniden kurulması." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yapılan istişarelerin sonuçlarıyla ilgili bilgi verildiğini aktaran Peskov, Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakerelerde ABD'nin temsilcisini belirlemesinin ardından Rusya'nın da temsilcisini atayacağını dile getirdi.

Peskov, Ukrayna'da devlet başkanı seçiminin yapılması ihtimaline dair, bu konuda görüşmede herhangi bir karar alınmadığını söyledi.

Ukrayna'nın Rus-Amerikan istişarelerine ilişkin "çelişkili" açıklamalar yaptığını belirten Peskov, "Rusya ile ABD, siyasi iradesini gösterdi. Kiev yönetiminin nasıl bir irade göstereceğini göreceğiz." şeklinde konuştu.

Peskov, Putin ile Trump'ın bir araya gelmesi ihtimaline ilişkin, bunun için iki devletin dışişleri bakanlıklarının hazırlık yapacağını belirterek, "Ay sonuna kadar görüşme yapılabilir, yapılmayabilir de." ifadesini kullandı.

Sözcü Peskov, Avrupa'dan barış güçlerinin Ukrayna'ya gönderilmesine karşı çıktıklarını kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 42
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Putin-Trump görüşmesi ay sonuna kadar gerçekleşebilir

    Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi'nden ABD yönetimine ''Gazze'' davası açıldı

    Zelenskiy: Rus saldırıları sürerken Riyad'daki barış toplantısı "üzücü"

    Kanada'dan Avrupa'ya ''Trump'' çağrısı: "Uyanın"

    Karlı havada nasıl araba kullanılmalıdır?

    ABD ile Rusya normalleşiyor

    ASKİ: Ankara'ya 9 ay yetecek su var

    Donald Trump Jr hakkında İtalya'da yasa dışı av soruşturması

    İstanbul'a 3 gün sürecek kuvvetli kar uyarısı

    İspanya: Trump'ın Gazze planı ahlak dışıdır ve uluslararası hukuka aykırıdır

    İstanbul'da eğitime kar arası

    Elon Musk "çıkar çakışması" olan işlere dahil olmayacak

    Gazze sizin olmayacak

    Mülâkat mağduru öğretmenler için ek atama talebinde bulunuldu

    Ekonomik krizin faturası çocuklara

    Bediüzzaman doğuya meşrutiyeti öğretti

    BM’den Haluk Levent’e ‘Gazze’ teşekkürü

    Trump Almanya seçimlerine de el attı

    Portekiz’de turistlere kıyafet uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sivil toplum ve devlet
    Genel

    Portekiz’de turistlere kıyafet uyarısı
    Ahmet DURSUN

    Bediüzzaman’ın devlet yaklaşımı (I) - Şeyh Said Hadisesi Üzerinden Bir Okuma
    Süleyman KÖSMENE

    Münafıkların namazı kılınmaz mı?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Aktaşcı

    Aynı şey için iki kez…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Şükrü BULUT

    Demokrasi İttifakı…
    Risale-i Nur'dan

    Orta şarkta sulh-u umûmînin temel taşı
    Cevher İLHAN

    “Süreç” - “kayyım” çarpıklığı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.