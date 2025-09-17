"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE - YIL: 56

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: İdam ettikleri ülkenin refahı, huzuru ve demokrasisiydi

17 Eylül 2025, Çarşamba 16:11
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakını Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idam edilmesinin 64 yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı.

Demokrasi tarihimizin kara günü: Adnan Menderes’in zalimce idamının 64. yıl dönümü
Darbecilerce zulmen idam edilmişlerdi - Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan rahmetle yâd ediliyor
İslâm kahramanı Adnan Menderes
İnsan soyunun en vahşisi

Seyhan ŞENTÜRK - İstanbul

Uysal, açıklamasında “Onların kalemini kırmadılar! Yaşanabilir bir memleketi, bir geleceği, refah üreten bir devleti, demokrasi ve adaleti yazan üç kalemi kırdılar. 64 yıl önde 16'sında Bakanlarımızı, bugün ise Başbakanımız Ali Adnan #Menderes'i idama yolladılar. Kendileri 'Üç Demokrat' idam ettiklerini zannediyorlardı ama idam ettikleri Türkiye'nin kalkınması, huzuru, refahı ve "şimdi başardı" denmesine sebep işleyen bir demokrasiydi” dedi.

HAİN SÜRÜSÜ

Açıklamasında “Daha da acısı demokrasi öncesi 'tek adam' iktidarını tecrübe etmiş, acısını çekmiş bir memlekette maalesef bugün de yaşayan 'darbeci' zihinleri var ettiler o idamlarla” diyen Uysal, “Hain darbeyi gerçekleştirenler adeta bir bedel istiyorlardı. Sadece demokrasinin yaşanmaya başlamış olmasının, Türkiye'nin kalkınmış olmasının, bölgesinde ve küresel ölçekte göz doldurmasının bedelini değil, yakın zamanda dünyaya diz çöktürmüş, bağımsızlığa, egemenliğine kavuşmuş olduğu için bir hınçla Türk Milleti'ne hesap sormak istiyorlardı. Bu bakımdan #27Mayıs, sadece apoletlerin arkasına sığınan, milletin önüne çıkmaktan, er meydanında olmaktan korkan, Milletin kendilerine vereceği cevabı bilen bir hain sürüsünün cürmü değil, Türk Milletinden hesap sormak isteyen mahfillerin bu sürü ile ortak ihanetidir” diye konuştu.

ALLAH MİLLETİMİZİ ACI GÜNLERDEN KORUSUN

Uysal şunları söyledi: “Bu duygu ve düşüncelerle, içimizdeki acı ve mücadelemiz konusunda kararlılıkla milleti için bedel ödemeyi göze alarak hizmet eden, şehadete yürüyen başbakanımız Ali Adnan Menderes’i, kıymetli bakanları Hasan Polatkan ve Fatin Rüştü Zorlu’yu ve Tüm Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun, Allah bizleri, milletimizi, devletimizi böylesine acı günlerden, yenilerinden korusun.”

***

Menderes kabri başında yâd edildi

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, zulmen idam edilişlerinin 64. yılı dolayısıyla Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenen programla yâd edildi.

Programa Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti İl Başkanları, partililer, gazetemiz okuyucuları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Uysal, törende yaptığı konuşmada merhum Menderes ve arkadaşları başta olmak üzere Demokrat gelenekten gelen bütün vefat edenleri hayırla yâd etti. Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun mezarlarının başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.

İstanbul - Yeni Asya

