Rothschild öldü

İngiltere kökenli Rothschild ailesinin 4 kuşak lideri Jacob Rothschild, 87 yaşında öldü. Jacob Rothschild, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, İsrail ile ilgili önemli ifadeler kullanmıştı.

Lord Jacob Rothschild röportajda, “Balfour Deklarasyonu” olarak bilinen 2 Kasım 1917’de dönemin Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour’un o dönem için siyonistlerin önemli figürlerinden olan Walter Rothschild’e yazdığı bir mektuptan alıntılar yapmıştı. Jacob Rothschild, ‘Balfour Deklarasyonu’nu “Yahudi halkının tarihindeki en olağanüstü anlardan biri” olarak nitelendirirken “Buna ulaşmanın 3 bin yıl sürdüğünü” söylemişti. Röportaj, Rothschild Ailesi’nin Filistin topraklarının işgal edilerek Siyonist devletin kurulmasına İngiliz İmparatorluğunun nasıl ikna edildiğine dair barındırdığı çarpıcı ifadeleriyle kayıtlara geçmişti.

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