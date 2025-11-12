"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 KASIM 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Rusya: Ukrayna'nın Rus savaş uçağını kaçırma operasyonunu engelledik

12 Kasım 2025, Çarşamba 07:30
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna istihbaratının hipersonik "Kinjal" füzesini taşıyan Rus savaş uçağını kaçırma operasyonunu engellediklerini bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğünün (GUR) Rusya'da "Mig-31" tipi savaş uçağını kaçırma girişiminde bulunduğu belirtildi.

Bu operasyonun İngiltere desteğiyle planlandığı ve hazırlıklarına 2024'te başlandığı ileri sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hipersonik Kinjal füzesini taşıyan Mig-31 bombardıman uçağının kaçırılmasına yönelik operasyon FSB tarafından engellendi. Bu uçağın kaçırılması için Rus pilotlara 3 milyon dolar teklif edildi. Uçağın, Romanya'nın Köstence şehrinde bulunan Güneydoğu Avrupa'nın en büyük NATO hava üssüne yönlendirilmesi ve hava savunma sistemlerince vurulması planlanıyordu. Alınan tedbirlerle Ukrayna ve İngiliz istihbaratının büyük çapta provokasyon düzenleme planları engellendi."

Açıklamada, "buna karşılık dün gece Rus ordusunca Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Brovarı kentinde bulunan GUR'un radyo ve elektronik istihbarat merkezi ve Hmelnitski bölgesinde F-16 savaş uçaklarının konuşlandırıldığı Starokonstantinov havaalanına Kinjal füzeleriyle saldırı düzenlendiği" kaydedildi.

