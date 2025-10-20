Özgür Çelik, yeniden İstanbul İl Başkanı

Yüksek Seçim Kurulu’nun kongrenin durdurulması yönündeki itirazı reddetmesinin ardından gerçekleşen CHP’nin 39. Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nde tek aday olan Özgür Çelik, 536 delegenin oyuyla yeniden il başkanlığına seçildi.

CHP'nin 39'uncu Olağan İstanbul İl Kongresi tamamlandı. Bayrampaşa'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde yapılan kongrede, Divan Başkanlığını CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yaptı. İl yönetimi ile kurultay delegeleri listesi belirlendikten sonra delegeler oylarını kullandı. 565 delegenin oy kullandığı seçime tek aday olarak katılan Özgür Çelik, geçerli oyların 536'sını alarak yeniden il başkanlığına seçildi. YSK "KONGREYE DEVAM" KARARI VERMİŞTİ Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önceki gün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin "Daha önce verilmiş tedbir kararının yürürlükte olması" nedeniyle kongrenin durdurulması talebini görüşmek üzere toplanmıştı. YSK Başkanvekili Ekrem Özübek, toplantının ardından açıklama yapmış, "Kongrenin devamı yolunda karar verilmiştir. Usulüne uygun olarak başlamış olan kongre süreçlerinin ilçe seçim kurullarınca durdurulamayacağı yolunda karar verilmiş olup, karar taraflara, ilgili birimlere gönderilecektir." demişti. SÜREÇ NASIL İŞLEDİ? CHP'nin İstanbul yönetimine ilişkin tartışmalar, 2023 yılında yapılan kongreye dayanıyor. CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nde Özgür Çelik başkan seçilmiş ancak kongrenin ardından hile iddiaları ortaya atılmıştı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, kongrede seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, il başkanlığına geçici yönetim kurulu atanmasına karar vermişti. Mahkeme kararıyla il başkanlığına Gürsel Tekin getirilmişti. NTV

