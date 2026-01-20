Şara sözümüzü dinlemiyor

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, SDG’ye yönelik saldırıları nedeniyle Şam yönetimine bir kez daha uyarılarda bulundu.
X hesabından açıklama yapan Graham, “Eğer Suriye hükümet güçleri kuzeyde Rakka’ya doğru ilerlemeye devam ederse, Sezar Yasası yaptırımlarının daha da ağırlaştırılması için baskı yapacağım. Görünüşe göre Suriye’de kimse beni veya diğer ABD hükümeti yetkililerini dinlemiyor. Bu böyle devam ederse, sadece ağır yaptırımlar uygulanmakla kalmayacak, aynı zamanda ABD ile yeni Suriye hükümeti arasındaki ilişkiler de kalıcı olarak zedelenecektir” dedi.