Sel felâketinin yıkımı sürüyor: Ölü sayısı 150’yi aştı

AVRUPA’DA SEL FELÂKETİNDE CAN KAYBI 150’Yİ AŞTI, 1000 KİŞİDEN HABER ALINAMIYOR.

Almanya ve Belçika’da, son 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve seller sebebiyle yaşanan felâkette ölenlerin sayısı Almanya ve Belçika’da 150’yi aştı. Almanya’da yaklaşık binden fazla kişiden, Belçika’da da 20 kişiden haber alınamıyor. Her iki ülkede can kayıplarının daha da artmasından endişe ediliyor. Belçika’da sel felâketinde ölenler için 20 Temmuz’da ulusal yas ilân edildi. Hollanda’da da ise, nehirlerdeki su seviyesinin yükselmesi üzerine, ülkenin güneyindeki kent ve kasabalarında on binlerce ev boşaltıldı. Almanya’da felaketin en faz- la etkilediği yerler, Rheinland-Pfalz eyaletindeki Ahrweiler ve Kuzey Ren-Vestfalya’daki Rhein-Erft bölgeleri. Toplam can kaybının 106’ya yükseldiği Almanya’da, yaklaşık 1300 kişiden de haber alınamıyor. Koblenz polisinden yapılan açıklamada, “ölü sayısının daha da artmasının beklendiği” belirtildi.

İlk kez yaşanıyor’

Köln’ün güneybatısındaki Erfstad şehrinde meydana gelen torak kaymasında çok sayıda kişi vefat e- derken, birçok ev de çöktü. Erft nehrinden taşan suların bir çakıl ocağına dolmasıyla başlayan heyelan, giderek genişleyerek, çok sayıda evin yıkılmasına sebep oldu. Felâketin en yoğun hissedildiği ve yaklaşık 1300 kişinin kayıp olduğu Ahrweiler bölgesinde, doğal gaz dağıtımı yapılamıyor. Yerel makamlar, felâketin büyüklüğü sebebiyle doğal gaz arzının aylarca aksayabileceğini belirtiyor. Almanya’da 100 binden fazla kişi de hâlâ elektriksiz. Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, “Rhineland-Pfalz bu tür bir felâketi ilk kez yaşıyor” dedi.

Ulusal yas İlan edildi

Belçika’da sağanak yağış ve seller sebebiyle yaşanan can kaybının 23’e yükseldiği, 20 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Belçika hükümeti, bugüne kadar yaşanan en büyük sel felâketinin kurbanları için 20 Temmuz Salı ulusal yas günü ilân etti. 21 Temmuz Belçika Ulusal Günü kutlamaları da, felâket sebebiyle sınırlandırıldı. İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, 112 yerleşim yerinin etkilendiği felâket sebebiyle 1000 kişinin evlerinden tahliye edildiğini söyledi.

ON BİNLERCE KİŞİ EVLERİNDEN TAHLİYE EDİLDİ

Hollanda’nın güneyindeki şehir ve kasabalarda da, nehirlerdeki taşmaya karşı tahliyeler sürüyor. Maas ve Roer nehirlerindeki suyun rekor düzeyde artması sebebiyle Venlo, Maastricht, Valkenburg ve Roermond şehirlerinde on binlerce kişi, sirenlerle uyandırılarak evlerinden tahliye edildi.