İklim Kanunu’na çevre hukukçularından tepki geldi

TBMM kabul edilen İklim Kanunu hakkında konuşan Batı Karadeniz Çevre Gönüllüleri Platformu avukatlarından Yakup Şekip Okumuşoğlu, “Bu yasa ile şirketlere fiilen kirletme hakkı tanınmış oldu. Parası olan firmalar, kirletmeyen şirketlerden hak satın alarak daha fazla emisyon salabilecek. Bu durum ne çevrenin korunmasına katkı sağlar ne de toplumun menfaatine hizmet eder” dedi.

Kanunun adında “iklim” geçmesine rağmen içeriğinin iklimi korumaktan uzak olduğunu dile getiren Okumuşoğlu, “İklim Kanunu, şirketlerin kendi aralarında emisyon ticareti yapmalarını düzenliyor. Bu kapsamda şirketlere belli bir miktarda emisyon salma hakkı tanınıyor. Belirlenen sınırın aşılması halinde daha az emisyon salan başka bir şirketten hak satın alma imkanı getiriliyor” ifadelerini kullandı. Ankara - anka

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