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16 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Trump, göçmenlere taktı

16 Haziran 2025, Pazartesi 17:05
ABD Başkanı Donald Trump, bazı büyük şehirlerdeki protestolara rağmen ülkedeki göçmenlere yönelik sınır dışı ve gözaltı çabalarının yoğunlaştırılması emrini verdi.

Trump, başta Los Angeles olmak üzere büyük şehirlerde yönetimin göçmen politikalarını eleştirmek için yapılan gösterilere ilişkin Truth Social hesabından açıklamalarda bulundu.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) "tarihte düzensiz göçmenlere yönelik en büyük toplu sınır dışı operasyonunu" düzenlediğini savunan Trump, "Hiçbir şey bizi görevimizi yapmaktan alıkoyamaz." ifadesini kullandı.

Trump, ICE görevlilerine, "tarihteki tek ve en büyük toplu sınır dışı etme programını uygulamak için ellerinden geleni yapma" emri verdi.

Bunun için Los Angeles, Chicago ve New York gibi kentlerde düzensiz göçmenlere yönelik sınır dışı ve gözaltı çabalarının yoğunlaşması gerektiğine işaret eden Trump, bu şehirlerdeki Demokrat politikacıları, düzensiz göçmenleri kullanarak "seçmen kitlelerini artırmakla" ve "ABD vatandaşlarının işlerini ve fırsatlarını çalmakla" suçladı.

Trump, federal hükümetin, düzensiz göçmenlerin ülkelerine gönderilmesine yönelik çalışmalarını devam ettireceğini bildirerek, ICE, Dışişleri ve Savunma Bakanlıkları dahil olmak üzere bazı kurumlara "İşi bitirin." talimatı verdi.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde ICE tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı, Trump'ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafızı bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken, Bakan Pete Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.

AA

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