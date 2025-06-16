Demirel, vefatının 10. yılında yâd edilecek

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ebediyete irtihalinin onuncu yılında memleketi Isparta’da düzenlenecek anma töreniyle yâd edilecek.

Merhum Cumhurbaşkanı’nın özel doktoru ve başdanışmanı olan 27. Dönem Isparta Milletvekili Dr. Aylin Cesur, “Sayın Cumhurbaşkanımızı rahmet ve özlemle anıyoruz” ifadelerine yer vererek tüm dost ve sevenlerini programa davet etti. Demirel’in memleketi Isparta’nın İslamköy Mahallesi’nde, anıtmezarı Çalcatepe’de gerçekleştirilecek olan Devlet Anma Töreni, 17 Haziran 2025 Pazartesi günü saat 11.00’de başlayacak. Aynı gün saat 14.00’te Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Prof. Dr. Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi’nde bir panel etkinliği düzenlenecek. Panele katılacak isimler arasında Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Siyasetçi-yazar Fethi Akkoç bulunuyor. İstanbul - Nurseza Parlakoğlu

Okunma Sayısı: 263

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.