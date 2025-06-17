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17 HAZİRAN 2025 SALI - YIL: 56

Günün Ayet ve Hadisi

17 Haziran 2025, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Biz Musa’yı, “Kavmini karanlıklardan nura çıkar ve Allah’ın nimet ve azap günlerini onlara hatırlat” diye, mu’cizelerimizle gönderdik.

İbrahim Suresi: 5

HADİS:

Saflarınızı düzgün tutunuz ki kalpleriniz eğrilmesin.

Camiü’s-Sağir, No: 2369

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