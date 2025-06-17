Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: Biz Musa’yı, “Kavmini karanlıklardan nura çıkar ve Allah’ın nimet ve azap günlerini onlara hatırlat” diye, mu’cizelerimizle gönderdik. İbrahim Suresi: 5 HADİS: Saflarınızı düzgün tutunuz ki kalpleriniz eğrilmesin. Camiü’s-Sağir, No: 2369

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