Can Kardeş Şöleni coşkuyla gerçekleşti - Ekilen Nur tohumları çiçek açtı

İstanbul Yeni Asya Hanımlarının düzenlediği Can Kardeş Gençlik Şöleni, geçtiğimiz günlerde Fatih Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

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KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ - İSTANBUL

İstanbul Yeni Asya hanım okuyucularının düzenlediği Can Kardeş Gençlik Şöleni, geçtiğimiz günlerde Fatih Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. 4-17 yaş grubunun bulunduğu programa birçok yerden katılım oldu. Yediden yetmişe büyük coşkuyla karşılandı.

Şölende Fatih, Ümraniye, Başakşehir ve Şirinevler’den anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise talebeleri hazırladıkları çalışmaları sundu. Program, Hatice Kübra Kaya’nın Kur’ân tilavetiyle başladı. Sunuculuğunu Nurseda Yaşar’ın üstlendiği programın açış konuşmasını Fatma Aydın Demir yaptı. Şölende çocuklar ve gençler, sene boyunca öğrendikleri hakikatleri aktarmaya çalıştı.

EKİLEN NUR TOHUMLARI ÇİÇEK AÇTI

İlk olarak Başakşehir ve Şirinevler ilkokul grubu hoşamedî gösterisiyle gelenleri karşıladı. Sonrasında Fatih, Üsküdar, Ümraniye bölgesinden anaokul grubu hazırladıkları gösteriyle izleyicileri gülümsetti. Miniklerin heyecanı programa neşe kattı. Ümraniye ilkokul grubu Risale-i Nur’dan söyledikleri vecizeleriyle gönülleri mest etti.

“GENÇLİK ELDEN GİTMEDEN”

Ümraniye Lise Grubunun “Gençlik elden gitmeden” adlı tiyatro gösterisi de büyük ilgi gördü. Bediüzzaman Said Nursî’nin Eskişehir Hapishanesi’nin penceresinde şahit olduğu, Gençlik Rehberi’nde izahı bulunan ibretli bir hadise anlatıldı. Devamında Üsküdar, Ümraniye ve Fatih ortaokul grubunun hazırladıkları koroda İlâhîler söylendi. Başakşehir lise grubu “Seyyah” adında oratoryo çalışmasını sundu. Programın sonuna doğru Başakşehir ve Şirinevler ilkokul grubu gelenlere teşekkür etti.

BALONLARLA KAPANIŞ

Sertifika töreni için çocuklar tek tek çağrıldı. Balonlar eşliğinde güzel bir kapanış oldu. Çocukların, büyüklerin heyecanı yüzerinden okunuyordu. Bediüzzaman’ın müjdelediği cennetâsâ bahar geldi.

O zaman ekilen nur tohumları inşallah çiçek açtı. Bu çiçekler, büyüklerin desteği, küçüklerin emeğiyle bugünlere geldi.

DERGİLER HEDİYE EDİLDİ

Programda ayrıca kermes ve kitap stantı da yer aldı. Gelen misafirlere Bizim Aile, Can Kardeş, Genç Yorum ve Köprü Dergisi hediye edildi. Şölen sonrasında izleyicilerden güzel mesajlar alındı.

Uzun zamandır hasret kaldığımız çocuk programının yapılması katılanları maziye götürdü, duygulu anlar yaşandı.

Programa katılanlar teşekkür ve memnuniyetlerini ifade ederek devamını beklediklerini söyledi.