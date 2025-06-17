"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 HAZİRAN 2025 SALI - YIL: 56

ABD, USS Nimitz uçak gemisini Orta Doğu'ya yönlendirdi

17 Haziran 2025, Salı 10:50
ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), İsrail-İran gerilimi yükselirken USS Nimitz uçak gemisini Güney Çin Denizi'nden Orta Doğu'ya yönlendirdiği bildirildi.

Amerikan medyasına açıklama yapan bir savunma yetkilisi, USS Nimitz uçak gemisi saldırı grubunun Orta Doğu'ya yönlendirildiğini doğruladı.

İsrail ile İran arasındaki gerilim her geçen gün artarken, ABD yönetimi İsrail'e verdiği desteğe bir yenisi ekleyerek donanmanın en eski uçak gemisi olan USS Nimitz'i bölgeye gönderme kararı aldı.

Vietnam'daki görev yerine gitmesi beklenen USS Nimitz'in Güney Çin Denizi'nden ayrılarak Orta Doğu'ya doğru seyir halinde olduğunu bildiren yetkili, yeni görev ile ilgili herhangi bir detay vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'da İsrail-İran gerilimine ilişkin son açıklamasında, ABD olarak İsrail'e uzun süredir güçlü şekilde destek verdiklerini belirtmiş ancak çatışmalarda İsrail'e askeri olarak destek verip vermedikleri sorusunu yanıtsız bırakmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 189
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zelenskiy: Rusya'nın saldırılarında 15 kişi öldü, 75 kişi yaralandı - "Kiev'e yapılan en korkunç saldırılardan biri''

    Trump: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları yavaşlamayacak

    İsrail'in nükleerde de teknolojik omurgası olan Weizmann Enstitüsü de hasar aldı

    AB, Rusya'ya uyguladığı Kırım yaptırımlarının süresini uzattı

    ABD, USS Nimitz uçak gemisini Orta Doğu'ya yönlendirdi

    “Hürmüz Boğazı kapanırsa küresel enerji piyasasında kriz çıkar”

    Yatlarla İsrail'i terk ederek GKRY marinalarına akın ettiler

    İran - İsrail savaşında son gelişmeler?
    📷

    Eserleriyle mühür vurdu - Süleyman Demirel vefatının 10. yılında rahmetle yâd ediliyor

    Ziyaretçilere, Bediüzzaman'dan okur ve anlatırdı - Recep Özel, Süleyman Demirel'i anlatıyor

    ABD, 36 ülkeye daha seyahat sınırlaması getirecek

    Son 24 saatte 68 Filistinli daha İsrail'in Gazze soykırımında şehit oldu

    'İran-İsrail gerilimi radyasyon sızıntısı riskini artırıyor'

    2,5 milyondan fazla aday YKS'de ter dökecek: En genç aday 15, en yaşlı aday 81 yaşında

    Okullar 20 Haziran'da yaz tatiline girecek

    'Bazen işleri kendi aralarında halletmeleri gerekiyor'

    Besim Dutlulu, Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu

    Peskov: Rusya, İsrail ile İran arasında arabuluculuk yapmaya hazır

    Trump, göçmenlere taktı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yatlarla İsrail'i terk ederek GKRY marinalarına akın ettiler
    Genel

    İran - İsrail savaşında son gelişmeler?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Ziyaretçilere, Bediüzzaman'dan okur ve anlatırdı - Recep Özel, Süleyman Demirel'i anlatıyor
    Genel

    “Hürmüz Boğazı kapanırsa küresel enerji piyasasında kriz çıkar”
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İsrail'in nükleerde de teknolojik omurgası olan Weizmann Enstitüsü de hasar aldı
    Genel

    ABD, USS Nimitz uçak gemisini Orta Doğu'ya yönlendirdi
    Genel

    AB, Rusya'ya uyguladığı Kırım yaptırımlarının süresini uzattı
    Genel

    Trump: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları yavaşlamayacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.