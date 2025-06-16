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16 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Besim Dutlulu, Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu

16 Haziran 2025, Pazartesi 17:17
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak vefat etmesinin ardından toplanan belediye meclisinde yapılan seçimde başkanlığa Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu seçildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Başkanvekili Ahmet Anıl Ceylan başkanlığında, Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonu'nda olağanüstü gündemle toplandı.

CHP Grup Başkanvekili Lütfü Akdağ, adaylarının Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu olduğunu açıkladı.

Mecliste grubu olan diğer partiler ise aday çıkarmadı.

88 meclis üyesinden 87'sinin katıldığı ve gizli oylamayla yapılan seçimin ilk turunda 85 oy alan Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi.

Dutlulu, konuşmasında merhum başkan Ferdi Zeyrek'in ardından onun görevini üstlenmenin büyük bir sorumluluk gerektirdiğini belirterek, onun yarım bıraktığı hayalleri gerçekleştirmek için çalışacağını söyledi.

Görevi süresince Manisa'ya sahip çıkacağını, Manisa için çalışacağını ve parti ayırt etmeksizin hizmet edeceğini vurgulayan Dutlulu, Ferdi Zeyrek'in ailesinin de emanetleri olduğunu ifade etti.

Meclis toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper de katıldı.

Olay

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 9 Haziran'da vefat etmişti.

Havuzun bakımından sorumlu Yalçın Ö. ile kaçak akım durumunu bildirmediği belirlenen sitenin bakım ve güvenlik işlerinden sorumlu Ahmet S. gözaltına alınmış, iki şüpheli 11 Haziran'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

14 Haziran'da ise havuzun yapımında ve motorunun montajında görev aldığı öne sürülen 4 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 3'ü tutuklanmıştı.

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Ferdi Zeyrek'in vefatı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde aday çıkarmayacaklarını bildirmişti.

AA

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