Soykırım sürerken noel kutlanmaz

Fransız Milletvekili Aymeric Caron, İsrail’in Gazze’deki soykırımı devam ederken, Noel Bayramı’nın coşkuyla kutlanmasının imkansız olduğunu söyledi.

Caron, üyesi olduğu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin Ulusal Meclis’teki haftalık basın toplantısında Gazze’deki durumu değerlendirdi. Gazze’deki soykırımın devam ettiğini vurgulayan Caron, “Her hafta çocuklar, bir bomba, bir kurşun, bir binanın yıkılması, tedavi, ilaç eksikliğinden veya soğuk yüzünden öldürülmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. Öte yandan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere dünya genelinde Noel Yortusu sebebiyle 24 saatlik bir ateşkese uyulması çağrısında bulundu.

İşgalci bakandan cüretkâr ifadeler

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, işgal altındaki Batı Şeria’da gasbedilen Filistin toprakları üzerinde 1200 yeni konut inşa edilmesi için düzenlenen kutlamaya katıldı. Suriye’de işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ve Şam yönetimiyle de bir anlaşmanın olmayacağını kaydeden Katz, “Kimseye dayanmıyoruz ve kimse gelip bize aksini söylememeli. Hiçbir anlaşma olmayacak ve Suriye’de bir milimetre bile geri adım atmayacağız” ifadesini kullandı. İsrail ile Şam yönetimi arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için geçen aylarda ABD öncülüğünde müzakereler yürütülmüştü.