Steinmeier’den Trump’a sert eleştiri

Münih Güvenlik Konferansı, Almanya’daki genel seçimlerden kısa bir süre önce gerçekleşirken, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, açılış konuşmasında ABD hükümetine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Steinmeier, ABD’nin eski Başkanı Donald Trump liderliğindeki yönetiminin dünya düzenine zarar verdiğini belirterek, “Yeni Amerikan yönetimi bizden farklı bir dünya görüşüne sahip. Yerleşik kurallara, gelişmiş ortaklıklara ve güvene saygı göstermeyen bir anlayışa sahipler” dedi. Ayrıca, “Kuralsızlık, dünyanın yeniden şekillenmesi için bir model haline gelmemelidir” uyarısında bulundu. Münih- Anka

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