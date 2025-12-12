Kıbrıs’ta federal çözüme dönüş sinyali

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve GKRY lideri Hristodulidis’in BM Kıbrıs Temsilcisi Cuellar ile yaptıkları üçlü görüşme sonrasında BM’nin yaptığı açıklamada, liderlerin BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirtilen çerçevede çözüme bağlılıklarını teyit ettikleri belirtildi.

Kıbrıs Türk lideri Tufan Erhürman ve Kıbrıs Rum lideri Nikos Hristodulides Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile gerçekleştirdikleri Perşembe günkü görüşmelerinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında tarif edilen çözüm çerçevesine bağlılıklarını açıkça yeniden teyit ederek, eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar döneminde hâkim olan iki devletli çözüm söyleminden belirgin bir sapmaya işaret etti. Lefkoşa-Anka

