9 bürokrata yurt dışı yasağı

78 kişinin öldüğü, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangını faciasına ilişkin soruşturma devam ediyor.

Devam eden soruşturma kapsamında Bolu 1. Sulh Ceza Hakimliği Turizm Bakanlığı’nın 9 personeline “taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma suçunun vasfı, mahiyeti, mevcut delil durumu, atışı suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut delillerin bulunduğu” gerekçesiyle yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Şüpheliler savunmalarında olayla ilgili yetki ve sorumluluklarının olmadığı iddiasında bulunarak atılı suçlamaları reddetti. Ankara - Anka

