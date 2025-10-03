Sumud Filosu'ndaki son tekne Marinette de İsrail tarafından yasa dışı şekilde ele geçirildi

İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail ordusu, filoda bulunan son tekneyi de yasa dışı ele geçirdi.

Vicdan gemisi aktivistleri: Gazze'deki ablukayı kırmakta kararlıyız

Marinette teknesinden yapılan canlı yayında İsrail donanmasından bir geminin tekneye yanaştığı görüldü.

Bu sırada aktivistler hazırlıklarını yaparak telefonlarını suya atmaya başladı.

İsrail askerlerinin teknedeki yayın kestiği gözlemlendi.

Aktivistler, Ketziot Hapishanesi’ne nakledildi

Küresel Sumud Filosu Türkiye Basın Ofisi, yaptığı yazılı açıklamada, Marinette teknesinin saat 10.30'da İsrail ordusu tarafından uluslararası sularda engellendiği ve İsrail askerlerinin teknedeki mürettebatı alıkoyduğunu teyit etti.

Açıklamada, bu faaliyetin canlı yayınlarla belgelendiği belirtilerek, alıkonulan aktivistlerin sorgularının ardından Negev Çölü'ndeki Gazze ile Mısır arasındaki Ketziot Hapishanesi’ne nakledildiği aktarıldı.

Dün aktivistlerin sorgularına eşlik eden "Adalah" avukatlarının aktivistlerle görüşmek üzere hapishaneye doğru yola çıktığı kaydedilen açıklamada, dün yapılan sorgulamalara dair bilgiler paylaşıldı.

Saat 14:00'da başlayan sorgulamaların 15 saat aralıksız sürdüğü aktarılan açıklamada, aktivistlerden bazılarının açlık grevine başladığı ifade edildi.

Açıklamada, alıkonulan aktivistlerin morallerinin yüksek olduğu belirtilirken, dün hiçbir katılımcıya yiyecek ve içecek verilmediğinin de altı çizildi.

Bazı kişilerin "Acil Çıkış talebi" imzaladığı aktarılan açıklamada, bu formu imzalayanların sınır dışı edilme sürecinin hızlanabileceği ancak bunu imzalamayanların İsrail yasalarına göre 72 saat boyunca alıkonulabildiği ifade edildi.

Açıklamada, diplomatik ziyaretlere bugün öncelik tanınacağı ve konsolosluk ziyaretleri sırasında avukatların da izin almak için bekleyeceği belirtildi.

İsmi verilmeyen 2 İsrailli bakanın aktivistleri ziyaret ettiği aktarılan açıklamada, Londra ve Madrid’e toplu sınır dışı edilme durumunun henüz teyit edilmediği aktarıldı.

Açıklamada delegasyonların Tel Aviv, Ürdün veya Mısır üzerinden olası sınır dışı ihtimaline karşı hazırlık yaptığı bilgisi paylaşıldı.

İsrailli yetkililer, yasa dışı alıkonulanların sayısının 480 olduğunu açıkladı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistlere ilişkin AA'nın sorusunu yazılı olarak yanıtladı.

Açıklamada, Küresel Sumud Filosu'na 1 Ekim gecesinden başlayıp dün sabaha kadar süren saldırıda 474 aktivistin alıkonularak İsrail'e getirildiği belirtildi.

Bu sabah düzenlenen saldırı sonrası yasa dışı olarak ele geçirilen Sumud Filosu'ndaki son tekne Marinette'de 6 aktivistin bulunduğu, onların da alıkonularak İsrail'e doğru getirildiği kaydedildi.

Sumud Filosu aktivistlerinin sınır dışı işlemlerine başlandığı ancak sürecin zaman alacağı ifade edildi.

Buna ek olarak filodaki 4 aktivistin sınır dışı edildiği aktarıldı ancak bu kişilerin kimler olduğu hakkında bilgi verilmedi.

4 İtalyan parlamenter serbest bırakıldı

Öte yandan İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sumud Filosu'na katılan ve alıkonularak İsrail'e götürülen 4 İtalyan parlamenterin serbest bırakıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, filoda yer alan İtalyan Demokratik Partiden (PD) Avrupa Parlamentosu Üyesi Annalisa Corrado, Yeşiller Partisinden Avrupa Parlamentosu Üyesi Benedetta Scuderi, 5 Yıldız Hareketinden (M5S) Senatör Marco Croatti ve PD'den Temsilciler Meclisi Milletvekili Arturo Scotto, İsrail tarafından serbest bırakıldı.

Bakanlık, parlamenterlerin bu sabah Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'na nakledildiklerini ve buradan Roma'ya giden uçağa bindirildiklerini belirtti.

Aktivistlerinden bazıları açlık grevine başladı

İsrail tarafından yasa dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistler arasında süresiz açlık grevine başlayanların olduğu bildirildi.

Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alıkonulan Küresel Sumud Filosu mürettebatına dair bilgi paylaşıldı.

Açıklamada, alıkonulan aktivistlerden süresiz açlık grevine başlayanların olduğu aktarıldı.

BM: Sivillere karşı ölümcül güç kullanımı uluslararası insancıl hukuka aykırı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Enformasyon Birimi Basın ve Dış İlişkiler Bölümü Başkanı Rolando Gomez, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında AA muhabirinin "İsrail, uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na ait gemilere el koydu. İsrail'in silahsız sivillere karşı askeri güç kullanmasını yasal buluyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

"Elbette sivillere karşı ölümcül güç kullanımı uluslararası insan hakları hukukuna ve insancıl hukuka aykırı." diyen Gomez, bunun oldukça açık olduğunu ve sürekli tekrarladıklarını kaydetti.

Gomez, "(Sivillere karşı güç kullanımı) Bunu sürekli söylüyoruz. Bunu dünyanın farklı bölgelerindeki birçok farklı çatışma bölgesi için dile getiriyoruz. Bu, BM'nin kesin bir duruşu. İsrail, uluslararası insan hakları standartlarına uymak zorundadır." ifadelerini kullandı.

"Küresel Sumud Filosu öfkenin sadece bir sembolü"

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Acil Durumlar İletişim Direktörü Ricardo Pires ise dünyanın, yaklaşık 2 yıldır Gazze'de yaşananlardan dolayı çok öfkeli olduğuna işaret etti.

Pires, "(Öfkenin) Küresel Sumud Filosu da bunun sadece bir sembolü. Geçememeleri, durdurulmaları, Gazze'ye hiçbir insani yardım ulaştırılamaması ve koridor açılmaması BM'nin de her gün yaşadığı zorlukların bir başka örneği." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın ortaya koyduğu öfke ve kızgınlığı anlayışla karşıladıklarını vurgulayan Pires, dünyanın birçok yerinde Gazze destekçisi ve İsrail karşıtı protestoların düzenlendiğini ifade etti.

Küresel Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.